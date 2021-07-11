7月11日欧MyGoal：英格兰与意大利上演终极对决 谁将称霸欧洲？

经过一个月的龙争虎斗，本届欧锦赛冠军即将在新加坡时间明天（7月12日）凌晨诞生。到底“三狮军团”英格兰还是“蓝衫军”意大利将称霸欧洲？

历史上第一次闯进欧锦赛决赛的英格兰，这次是在主场温布利球场作战，求生欲望可想而知，但意大利绝不是易与之辈，他们从未在大赛上输给英格兰，目前保持33场不败纪录（27胜6和）。

两支状态大好的劲旅上演终极对决，谁将是欧洲最后王者？我们拭目以待。

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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