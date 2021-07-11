阿什莉·巴蒂在经过三盘苦战后战胜捷克的卡洛琳娜·普利斯科娃，不但首次夺得温网女单桂冠，也成为时隔41年再次赢得这个冠军的澳大利亚女将。

（伦敦综合电）世界首号女将澳大利亚的阿什莉·巴蒂在昨天（7月10日）举行的温布登网球赛女单决赛中，以6比3、6比7（4比7）、6比3力挫捷克好手卡洛琳娜·普利斯科娃，拿下个人第一个温网冠军。

25岁的阿什莉也成为自1980年的伊冯之后，再次夺得温网女单桂冠的澳洲人。

这是阿什莉职业生涯的第二个大满贯赛事锦标，她曾在2019年法国公开赛登上女单冠军宝座。

阿什莉昨天一开赛就迅速进入状态，在以6比3拿下首盘后，次盘又以3比1领先。不过，第八种子卡洛琳娜不愿就此缴械，奋起直追，将次盘拖入抢七局后胜出。第三盘阿什莉恢复勇态，没有给对手太多机会，在经过两小时10分钟的战斗后，结束了这场精彩的比赛。

阿什莉赛后说：“赢得温网冠军是我儿时梦想，现在梦想成真，我要感谢我的团队，并与他们分享这份荣耀。卡洛琳娜今天的表现很好，激发出我最大的潜力。”

乔科维奇距大满贯第20冠 仅一步之遥

在前天的男单半决赛中，世界球王乔科维奇挡住了新生代球员沙波瓦洛夫的猛攻，以7比6（7比3）、7比5、7比5获胜，距离个人的第20个大满贯赛事冠军仅差一场胜仗。

今年已连续拿下澳洲公开赛和法国公开赛两冠的乔科维奇无疑是本届温网男单的夺冠最大热门。这名34岁的“塞尔维亚天王”赛前也明确表示，在职业生涯的这个阶段，大满贯赛事锦标是他最大的目标，会争取在每个大满贯赛事上都把状态调整到最好。

除了在首圈赛被英国本土小将德雷珀抢走一盘胜利之外，乔科维奇之后四场比赛都一盘未失，展现出强大的统治力。

第10种子加拿大的沙波瓦洛夫前天已打出极佳水平，但面对作战经验丰富和韧性十足的乔科维奇，还是无法继续朝个人首个大满贯赛事冠军迈进。

如今只差一场胜利，乔科维奇就能追平由“瑞士天王”费德雷尔和“西班牙天王”纳达尔一同保持的公开赛时代20个大满贯赛事男单冠军的纪录。他说：“这项成就对我来说，意味着一切。这就是我还在这里作战的原因，在来到伦敦之前，我已经想着要夺冠了。”

乔科维奇的决赛对手是第七种子意大利的贝雷蒂尼，后者在半决赛中以6比3、6比0、6比7（3比7）、6比4击败波兰的胡尔卡奇，进入决赛。

贝雷蒂尼说：“这个星期天肯定是一个特殊的日子，我会先专注于自己的比赛，晚上如果有机会的话，我肯定会看意大利对垒英格兰的欧洲足球锦标赛决赛。”