奥运热身赛 美国男篮爆冷不敌尼日利亚

美国男篮昨天在拉斯维加斯与尼日利亚进行奥运热身赛，最终美国队87比90不敌对手，遭遇失利。

这是美国男篮首次输给一支来自非洲的球队。两队上一次交手，美国以44分的优势赢得比赛，然而本场比赛尼日利亚全队命中20记三分球，最终险胜。

此役美国队首发球员就包括了杜兰特（Durant）、利拉德（Lillard）、比尔（Beal）、塔图姆（Tatum）和阿德巴约（Adebayo）。但全队手感不佳，63投26中，命中率仅有41%，杜兰特13投仅4中得到全队最高的17分，塔图姆得到15分，利拉德14分。