奥运热身赛 美国男篮爆冷不敌尼日利亚 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 塔图姆带球，尼日利亚控卫贝纳杰（左）成功抢断。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国男篮昨天在拉斯维加斯与尼日利亚进行奥运热身赛，最终美国队87比90不敌对手，遭遇失利。这是美国男篮首次输给一支来自非洲的球队。两队上一次交手，美国以44分的优势赢得比赛，然而本场比赛尼日利亚全队命中20记三分球，最终险胜。此役美国队首发球员就包括了杜兰特（Durant）、利拉德（Lillard）、比尔（Beal）、塔图姆（Tatum）和阿德巴约（Adebayo）。但全队手感不佳，63投26中，命中率仅有41%，杜兰特13投仅4中得到全队最高的17分，塔图姆得到15分，利拉德14分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 澳大利亚 尼日利亚 杜兰特 迈阿密热浪 拉斯维加斯 东京奥运会 波波维奇 成也索帅败也索帅？太迟换将踢点球成败笔 欧锦赛今日MVP：博努奇