成也索帅败也索帅？太迟换将踢点球成败笔

本地时间今晨（7月12日）的欧锦赛巅峰大战，“蓝衫军”意大利虽在温布里球场被主场摆阵的“三狮军团”英格兰闪电破门，但却在积极反扑下追平为1比1后逼入加时，接着在点球大战以3比2的成绩杀退对手，时隔53年再次称霸欧锦赛。

英格兰能闪电进球，让人大赞主帅索思盖特（Southgate）神来之笔。他弃用惯用的4-2-3-1，改用3-4-3阵形，让右翼卫特里皮尔（Trippier）首发上阵，结果就是后者的妙传，助攻卢克·肖（Luke Shaw）闪电破门，取得梦幻开局。

可是早进球却并非好事，索帅弃攻为守，放弃控球，希望能挡住意大利的攻势，守住1比0的胜果。可惜他高估了三狮的铜墙铁壁，也低估了意大利的火力和毅力，最终在第67分钟被扳平。

直到被扳平后，索帅才开始紧张，并首次换人变阵，用萨卡（Saka）换下特里皮尔，换回四后卫阵形，三狮才总算有些零星攻势。但意大利主帅曼奇尼（Mancini）在90分钟就用了四个换人名额，索帅只做了两个调动。

到了加时，曼奇尼又替换了两个球员，索帅则只是换上格雷利什（Grealish），就算下半场一开场已有换入拉什福德（Rashford）的意图，但却举棋不定，直到完场一刻才将他和桑乔（Sancho）调入，明显就是要两人主踢点球。可惜如今看来却弄巧反拙，这两名曼联球员相继踢失点球，反而成为索帅调兵遣将的一大败笔。

就连英格兰名宿希勒（Shearer）也说：“点球的巨压降临到他们俩的身上，但他们全场从未碰球，从未熟悉比赛，然后你把他们两个放到如此紧张的环境，这合适吗？这是个大问题。”

1996欧锦赛的英德四强大战，索思盖特射失点球，让三狮以5比6落败无缘决赛。25年后，同样在当日失意的温布利球场，换上主帅的身份站在场边，索思盖特依旧倒在12码点球下，没能改变命运。

索帅：三狮输球责任在我

英格兰主帅索思盖特赛后表示愿承担责任。“我们当然无比失望，球员已倾尽所能，这夜也是一样。我们众志成城，要给国家带来一些难以置信的回忆，你可感到箇中的失落，因为这样的争冠机会人生难求。然而，球员可为自己的表现感到自豪。”

撇开战术上受到质疑，他谈到点球安排时表示愿负全责：“那要归咎于我，是我按球员训练时的表现决定由谁当刽子手，完全是我的责任。”