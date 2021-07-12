欧锦赛今日MVP：博努奇

本届欧锦赛最后一个最佳球员归意大利后防“常青树”博努奇（Bonucci）。

对许多人来说，要从博努奇与意大利门将唐纳鲁马（Donnarumma）之间选出本场比赛最佳球员是个非常艰难的，因为前者是在英格兰取得闪电进球后，为意大利在下半场攻入扳平球，让球队重燃夺冠希望的球员。此外，他还在点球战中为意大利立功。至于唐纳鲁马，他则是意大利在点球战中的英雄，为球队扑出了两个点球。

不过，考虑到博努奇今仗不只攻入扳平球，在防守上还是一如既往地可靠，在点球战中更是攻入一记稳定军心的点球，因此他最终当选本场最佳球员可谓当之无愧。

值得一提的是，唐纳鲁马最终因连续两场点球战表现出色而当选赛会最佳球员，这也算是皆大欢喜。

现年34岁的博努奇是本届欧锦赛决赛第二年长的球员，最年长的是他在防守上的最佳拍档基耶利尼（Chiellini），两人从2010年世界杯开始就一直搭档至今，一起随意大利闯入2012年欧锦赛决赛，也一起走过球队耻辱性无缘上届世界杯的最低潮。

不过，基耶利尼在本届欧锦赛一度因伤缺席了两场比赛，博努奇则场场首发，因此意大利能在阔别53年后重返欧洲之巅，这名效力于意甲豪门队尤文图斯的后防老将可谓居功至伟。