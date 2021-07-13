2021年欧锦赛 五进球一助攻 帅罗赢得赛会金靴奖 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 葡萄牙队长罗纳尔多是唯一在五届欧锦赛取得进球的球员。（路透社） 字体大小: 小 中 大 本届欧锦赛已落下帷幕，尽管上届冠军葡萄牙早早就被淘汰，但该队队长“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）还是凭着五个进球，夺得象征最佳射脚的金靴奖。葡萄牙在16强赛中以0比1败给比利时，无法继续挺进。不过，罗纳尔多在三场小组赛场场进球，共为葡萄牙贡献五球，并有一次助攻。根据规则，在进球数相同的情况下，球员将先比较助攻数，如果还是相同则比较出场时间，因此帅罗靠一次助攻，力压同样攻入五球的捷克锋霸希克（Schick），摘得本届金靴奖。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 罗纳尔多 金靴奖 松山英树确诊冠病 缺席英国高球公开赛 乔天王温网夺冠追平20大满贯冠军纪录