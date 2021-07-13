五进球一助攻 帅罗赢得赛会金靴奖

本届欧锦赛已落下帷幕，尽管上届冠军葡萄牙早早就被淘汰，但该队队长“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）还是凭着五个进球，夺得象征最佳射脚的金靴奖。

葡萄牙在16强赛中以0比1败给比利时，无法继续挺进。不过，罗纳尔多在三场小组赛场场进球，共为葡萄牙贡献五球，并有一次助攻。

根据规则，在进球数相同的情况下，球员将先比较助攻数，如果还是相同则比较出场时间，因此帅罗靠一次助攻，力压同样攻入五球的捷克锋霸希克（Schick），摘得本届金靴奖。