字母哥狂砍41分 第三仗让太阳黯淡无光

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

安特托孔波（34号）在场上展现了强大的统治力。（今日美国）
安特托孔波（34号）在场上展现了强大的统治力。（今日美国）

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“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）昨天狂砍41分，成为美国职业篮球赛（NBA）历来第六位在总决赛中连续两仗至少拿下40分的球星。

在这之前，只有乔丹（Jordan）、韦斯特（West）、奥尼尔（O'Neal）、巴里（Barry）和詹姆斯（James）曾达到这个里程碑。在安特托孔波发威下，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）昨天在主场以120比100轻取菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将总比分扳成1比2落后。

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