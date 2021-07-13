字母哥狂砍41分 第三仗让太阳黯淡无光 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 安特托孔波（34号）在场上展现了强大的统治力。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 “字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）昨天狂砍41分，成为美国职业篮球赛（NBA）历来第六位在总决赛中连续两仗至少拿下40分的球星。在这之前，只有乔丹（Jordan）、韦斯特（West）、奥尼尔（O'Neal）、巴里（Barry）和詹姆斯（James）曾达到这个里程碑。在安特托孔波发威下，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）昨天在主场以120比100轻取菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将总比分扳成1比2落后。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 密尔沃基公鹿 菲尼克斯太阳 安特托孔波 美职业篮球总决赛 松山英树确诊冠病 缺席英国高球公开赛 乔天王温网夺冠追平20大满贯冠军纪录