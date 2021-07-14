李总理在视频会议 为奥运选手加油打气

李显龙总理前天傍晚与我国奥运团队进行线上视频会议，昨天中午在个人面簿上发贴。

他表示，在疫情期间新加坡运动员还能保持如此专注的训练，非常难能可贵。

东京奥运在即，李显龙总理昨天（7月13日）在面簿上发贴为我国奥运选手加油助威。

李显龙总理前天傍晚与我国奥运团队进行线上视频会议，昨天中午在个人面簿上发贴。他表示，在疫情期间新加坡运动员还能保持如此专注的训练，非常难能可贵。

他说：“冠病疫情使今年参加奥运的选手准备工作变得非常具有挑战性。像陈笃生医院护士傅雪鏵（新加坡奥运赛艇选手）这样在第一线奋战的医护人员，工作需求量极大。但即便如此，我们的运动员仍坚持训练，斗志高昂。他们对周遭环境的变化所体现出来的关注度和适应力，令人为之动容。”

现年30岁的傅雪鏵是陈笃生医院肾脏中心腹膜透析科的护士。今年5月7日，她在日本举行的亚洲－大洋洲赛艇资格赛的2000米项目中以8分34秒07的成绩，成功获得代表我国参加东京奥运女子单人双桨赛项目的资格。

李显龙总理昨天也在面簿上指出，“今年的代表团中有很多新面孔——有21名运动员将首次代表新加坡参加奥运会。首次参加的比赛项目包括了跳水、马术、公开水域游泳和残奥会的举重。”

“让我们一起为参加奥运会和残奥会的运动员加油。大家所给予的支持对运动员来说意义重大，祝我们的运动员在即将到来的奥运会上一切顺利。”

本届东京奥运新加坡共派出23名运动员参赛，他们将出战12个比赛项目，创下我国历来参加奥运项目最多的一届。新加坡的23名奥运健儿分别是约瑟林、柯正文、柯婷文（游泳）；曾繁铿、林升艳（跳水）；骆建佑、杨佳敏（羽毛球）；阿米塔、可丽雅（击剑）；陈思恩（体操）；陈芊秀（射击）；冯天薇、于梦雨、林叶、周哲宇（乒乓球）；傅雪鏵（赛艇）；卢军汉、黄琳凯、林敏／刘瑞琦（帆船）；朱佩嘉（马术）；刘俐杉（公开水域游泳）；珊蒂（田径）。

本届奥运将于7月23日至8月8日举行。