巴赫：日本人民艰苦付出 将使东奥成为历史性赛会

国际奥委会主席巴赫在与日本首相菅义伟会谈之后表示，他们将确保主办奥运不会对日本民众构成威胁，日本人民为成功主办东京奥运会付出了巨大努力，将使东奥成为一届历史性的赛会。

（东京综合电）国际奥委会主席巴赫认为，日本人民为成功主办东京奥运会付出了巨大努力，克服了种种挑战和困难，将使东奥成为一届历史性的赛会。

巴赫目前已抵达东京，昨天在与日本首相菅义伟会谈之后表示，国际奥委会完全支持东京奥运组委会和日本政府所采取的一系列严格的防疫措施，希望能说服日本民众，奥运不会对他们的健康和安全构成威胁。

他说：“我们必须确保主办奥运不会对日本民众构成威胁。日本人民为了这次奥运付出了巨大努力，我相信他们一定能主办一届历史性的赛会。”

巴赫指出，参与东奥的国际奥委会委员将全部接种疫苗，其他各国的参与者也会有85%接种疫苗。国际奥委会有责任把这个信息传扬开去，让日本民众放心。”

东京奥运会将在本月23日至8月8日举行，主办当局为了防止冠病疫情蔓延，已决定比赛空场举行，不会有任何观众。

在谈到比赛的素质时，巴赫说：“东京奥运会因为冠病疫情延迟了一年举行，但这次赛会将创造出新的明星和传奇人物。在疫情笼罩下，本届奥运会将留下宝贵的体育价值和遗产。各国运动员都面对同样的挑战，但所有人过去一年都在努力适应。我们将看到一届精彩的赛事，就像过去的奥运会一样，这次也将有新的明星和传奇人物诞生。”

尽管巴赫相信东奥是安全的，但根据益普索（Ipsos）公布的最新调查显示，日本民众对本届奥运会兴趣缺缺。

益普索是在巴黎成立的一家市场研究公司，他们在星期二公布的调查显示，全球只有46%的人对东奥感兴趣，日本方面更是不到35%。

东奥将在下周五开幕，日本民众对感染风险的担忧挥之不去，加上日本政府延长了东京的“紧急事态令”，使这项国际体坛盛事已失去了大部分公众的支持。调查也显示，只有22%的日本人认为应该继续举办奥运会。

除了巴赫之外，东京都知事小池百合子也表示，当地医疗设备充足，加上冠病疫苗接种在老年人群体中推广速度加快，东京将能够主办“安全可靠”的奥运会。