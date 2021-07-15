布克空砍42分 公鹿顽强扳平比分

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文 /
薛渤杨

发布 / 2021年7月15日 5:12 PM

比赛第三节，米德尔顿（22号）面对布克的防守，干拔跳投命中。（今日美国）
比赛第三节，米德尔顿（22号）面对布克的防守，干拔跳投命中。（今日美国）

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密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）又开始上演绝地反击。

NBA总决赛新加坡时间今天早上展开系列赛第四场较量，密尔沃基公鹿主场109比103战胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将总比分被追至2比2平，双方再次回到了同一起跑线。

还记得东岸半决赛，公鹿同样是在0比2落后布鲁克林网（Brooklyn Nets）的情况下翻盘取胜，成功打进东岸决赛。本届总决赛剧情与当时如出一辙，早早便取得2比0领先的太阳昨天被公鹿扳平了比分。

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