布克空砍42分 公鹿顽强扳平比分

密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）又开始上演绝地反击。

NBA总决赛新加坡时间今天早上展开系列赛第四场较量，密尔沃基公鹿主场109比103战胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将总比分被追至2比2平，双方再次回到了同一起跑线。

还记得东岸半决赛，公鹿同样是在0比2落后布鲁克林网（Brooklyn Nets）的情况下翻盘取胜，成功打进东岸决赛。本届总决赛剧情与当时如出一辙，早早便取得2比0领先的太阳昨天被公鹿扳平了比分。