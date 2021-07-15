布克空砍42分 公鹿顽强扳平比分 订户 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年7月15日 5:12 PM 比赛第三节，米德尔顿（22号）面对布克的防守，干拔跳投命中。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）又开始上演绝地反击。NBA总决赛新加坡时间今天早上展开系列赛第四场较量，密尔沃基公鹿主场109比103战胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），将总比分被追至2比2平，双方再次回到了同一起跑线。还记得东岸半决赛，公鹿同样是在0比2落后布鲁克林网（Brooklyn Nets）的情况下翻盘取胜，成功打进东岸决赛。本届总决赛剧情与当时如出一辙，早早便取得2比0领先的太阳昨天被公鹿扳平了比分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 太阳 NBA总决赛 保罗 密尔沃基公鹿 布鲁克林网 菲尼克斯太阳 中国777人历来最大体育代表团参与东奥 疫情趋紧 东奥开幕式入场人数或再减少