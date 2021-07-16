疫情趋紧 东奥开幕式入场人数或再减少

东京单日确诊数据连续两天破千，奥组委会秘书长武藤敏郎受访时表示：“为了防疫，我们会尽可能将开幕式当天的参与者减少到我们需要的最基本人数。”

离东奥会开幕仅剩一周，主办地东京本土疫情告急。考虑到疫情还可能升温，当局昨天向奥委会提出，奥运开幕式入场人数尽可能减少到数百人内。奥组委也公布与奥运相关的感染群，促使本届奥运在掀开序幕之前蒙上阴影。

据消息，疫情前计划有6万观众的奥运开幕会场，在疫情升温中一而缩小观赛规模。8日宣布了紧急状态后，已打消1万观众入场的计划。至于奥运相关人员和贵宾的人数，也因为东京单日确诊数据连续两天破千而要大幅减少。

奥组委会秘书长武藤敏郎受访时表示：“为了防疫，我们会尽可能将当天的参与者减少到我们需要的最基本人数。”

在冠病中承办奥运，奥组委也对外公布开幕仪式节目主题是“向前进”。寓意通过体育，鼓励人们克服疫情。开幕当天，日皇德仁将发表开幕宣言。

巴赫：东奥对一般民众是零风险

针对这次必须紧急状态下举办的奥运，世界奥委会主席巴赫昨日在与东京都知事小池百合子会晤中一致认为：“防止疫情蔓延至关重要”。

作为东道主，小池百合子指出：“为了应对冠病，我们每天都在为疫情数字苦苦挣扎。我想，采取强而有力的措施来保护这次来参加奥运的各国人士的健康很重要。”

巴赫在与小池的谈话中称：“这将是世界上所有体育赛事中，限制最严的一次，东奥对在泡泡圈外的日本人是零风险。我们会设法避免所有的风险，确保所有运动员都接受核酸检测。”就他介绍，在对运动员进行超过8万次检测中，只发现三人确诊。而且，奥委会也按照防疫程序，将确诊者以及和他们亲密接触者进行了适当管理。

消息指有运动员确诊 但当局未透露身份

尽管如此，昨天外电报道，在7月13日和14日的冠病检测中，一名运动员、四名承包商人员和一名奥运会工作人员，一共六人的冠病检测结果呈阳性。主办方并没有提供更多关于这六人身份的细节。

有关与奥运运动员的感染案例，日本当局昨日公布，位于东京西南部地区的酒店有八名员工确诊，这个酒店曾居住31名巴西奥运代表。这一感染群，让东京奥运有了新的隐忧。

日方也确认，随七名俄罗斯女子橄榄球队入境的按摩师被检测出阳性。14日，抵达东京要前往鹿儿岛集训的南非七人橄榄球队，乘搭的飞机上也有人确诊，队员们已进行隔离。

日本各个报道认为，即便奥委会有周全的防疫手册，但实施后发现奥运泡泡存在一些漏洞。朝日新闻举例指出，一些运动员抵境后的隔离酒店，没有彻底做好管制。日媒体也重视中国帆船选手入住后提出的意见，他们指出酒店没有彻底将他们和一般日本住客隔离。NHK则指出，在奥运村周围，看到一些选手自由进出。

针对奥运泡泡的以上漏洞，日本奥运部长丸川珠代昨日表示，将要求奥运组委在相关个案上加强指导。

（记者是《联合早报》东京特派员）