确定参加东奥会乔科维奇剑指“金满贯”

“塞尔维亚天王”乔科维奇今年已夺得澳网、法网和温网男单冠军，接下来如果可以拿下奥运金牌和美网锦标，将成为世界男子网坛首位实现年度金满贯的球员。

（巴黎综合电）世界首号网球员“塞尔维亚天王”乔科维奇昨天通过社交媒体宣布，将参加即将在本月23日开幕的东京奥运会。在拿下今年澳大利亚公开赛、法国公开赛和温布登锦标赛三项大满贯赛事男单冠军后，乔科维奇将在东奥剑指金牌。

现年34岁的乔科维奇已经夺得20个大满贯头衔，追平了“瑞士天王”费德雷尔和“西班牙天王”纳达尔的纪录。在费德雷尔和纳达尔等主要对手纷纷退赛的情况下，乔科维奇很有希望在东京实现职业生涯“金满贯”壮举。

在上星期天夺得温网桂冠时，乔科维奇对是否参加东京奥运还有些犹豫，当时他表态说参赛的可能性是50%。不过，昨天他宣布，已订好机票将前往东京，并且为能够代表国家而战感到自豪。

乔科维奇参加了之前的三届奥运会，在2008年北京奥运获得男单铜牌。他说：“每次代表塞尔维亚参赛都为我带来特别的快乐和动力。我一定会全力以赴，希望让所有人开心。让我们期待比赛的开始吧。”

在世界男子网坛历史上，只有两名球员实现过金满贯（夺得四项大满贯赛事男单冠军和奥运金牌），他们分别是美国名宿阿加西和纳达尔。阿加西在1996年亚特兰大奥运会上夺冠，纳达尔则是北京奥运会的金牌得主。

乔科维奇也有可能成为世界男子网坛首位实现年度金满贯的球员。

他今年已夺得澳网、法网和温网男单锦标，接下来如果可以赢得奥运金牌和美国公开赛桂冠，将创造历史新篇章。

德米纳尔

因确诊冠病缺席奥运

另一方面，世界排名第15位的澳洲好手德米纳尔因为冠病检测结果呈阳性，将缺席奥运会。

22岁的德米纳尔是澳洲头号男子网球员，原本报名参加奥运男单和男双赛。

澳洲奥委会主席切斯特曼说：“亚力克斯（德米纳尔）对无法参加东京奥运感到非常失望，因为这是他儿时的梦想。”

“亚力克斯在上周的温网接受检测时结果呈阴性，他在离开伦敦后就回到西班牙的住家，没有与任何网球运动员有过接触。澳洲其他球员都进行了最新一轮的检测，所有人的结果都呈阴性。”