东奥选手村出现首起冠病确诊病例

东京奥运选手村出现首个冠状病毒确诊病例，截至昨天在日本检测中共发现45起与奥运相关的确诊病例。当局已决定在赛事期间，每天对外公开关于奥运的冠病疫情。

东京奥运期间有1万8000名运动员和职员居住的奥运选手村出现首个冠状病毒确诊病例。主办当局没有对外公布确诊的海外人士身份，只称确诊者不是选手。下周五就是奥运会开幕的大日子，各大场馆都已做好准备，翘首以待。但在疫情的笼罩下，日本民间对要迎接奥运的不安加深。

东京奥运组委会制定的疫情应对规则在7月1日开始启用，从这天起已将日本的本土病例与奥运关联病例分开。东京奥组委指出，除了之前在日本进行预赛的病例，截至昨天在日本检测中共发现45起与奥运相关的确诊病例。当局已决定在赛事期间，每天对外公开关于奥运的冠病疫情。

据东京奥组委昨日的汇报，选手村在15日出现一海外参与者在检测中呈阳性，隔日被认定是确诊。对于这起首发的奥运村境外人士疫情，选手村委员会拒绝公开确诊者身份，据悉是为了避免选手村出现歧视事件。

对于这起事件，新加坡全国奥委会发言人说：“东京奥组委在尽一切努力确保选手村的安全，新加坡代表团成员也将继续严格遵守当局的防疫规定，保护自己的健康和安全。”

奥运村内共有21栋公寓，最小的房间是双人房。据媒体报道，确诊者是一个人住。至于确诊者是否已接种疫苗，东京奥组委秘书长武藤敏郎只回答了“还未掌握这方面的信息。”

按照日本国内的防疫条规，对确诊的密切接触者必须进行14天的健康观察期。据相关报道，国际奥委会考虑到14天太长，会影响赛事进行，已准许对运动员采取特别措施。在赛事期间，若出现与确诊者有密切接触的运动员，大会在比赛开始前的大约六小时为他们做核酸检测，结果是阴性就允许上场。

奥运部长丸川珠代在记者会上说：“这个做法是为了让运动员们尽可能参赛，东京奥组委将采取严格的防疫措施，防止疫情扩大。”

本届奥运被指是空前绝后，将在东京疫情转急的紧急事态宣言下开幕。据日媒透露，国际奥委会主席巴赫仍期待赛事有观众入场。他日前在与日本首相菅义伟会晤时提出，“如果日本的疫情好转，希望能解除空场举行赛事的禁令。”

不过，日本中央疫情专家团团长尾身茂昨日则呼吁人们避免涌向现场，在家看电视。他说：“这个月日本要面对的是最大规模的病毒挑战。暑假、奥运重叠在一起，意味人流必将增加，疫情也会升温。”

东京昨日的单日确诊病例是1410起，连续四天破千。当地疫情检测小组预测，到了8月份，疫情还要扩大到每天2500起。《朝日新闻》发表了日本奥委会疫情最高顾问冈部信彦的谈话， 他认为，如果东京的疫情严重到影响医疗体制，就有必要对奥运赛事喊停。