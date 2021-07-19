同国同赛事 东奥选手村两运动员昨确诊

根据东京奥组委的统计，昨日共检测出与奥运相关的阳性病例达10起，比前天少了5起。自7月1日以来，这一数字已达55起。

（东京综合电）继前天出现第一起非选手冠病确诊病例后，东京奥运选手村昨天传出两名运动员确诊的消息。主办方并未透露确诊运动员的具体信息，只表示两名确诊运动员来自同一个国家，参加同一个项目。

东京奥组委此前决定，考虑到隐私等原因，入住奥运村的人员若冠病检测呈阳性，将不公开其国籍和性别等个人信息。

根据东京奥组委的统计，昨天共检测出与奥运相关的阳性病例10起，比前天少了5起。自7月1日以来，这一数字已达55起。

东京奥运会主席桥本圣子表示，为了应对突发状况，主办方已经制定一系列相关措施。国际奥委会执行主任克里斯托夫·杜比昨天也为其他奥运出席人员喂下一颗“定心丸”，称病毒在奥运村不同群体之间传播的可能性“几乎为零”。

他说：“冠病检测是减少病毒传播的一项应对方法。当我们一旦发现一起阳性病例，我们将会立刻展开行动。”

“我们知道不存在零风险这回事，但就不同群体之间的接触问题，运动员们已经受到了限制。”

“一旦所有的应对措施落实到位，我们便能将病毒传播风险降至最低。”

国际奥委会韩国籍委员

柳承敏抵日后确诊

此外，韩国前乒乓球奥运冠军、国际奥委会运动员委员会委员柳承敏也传出确诊染病。他于17日晚在其个人社交媒体上宣布，自己当天在抵达日本后所做的冠病检测结果呈阳性，目前正在酒店接受隔离。

柳承敏表示，他在出国前做的两次检测结果均呈阴性，并也已经完成两剂冠病疫苗的接种，目前没有出现任何症状。

对于感染冠病，柳承敏感到非常愧疚，并向东京奥运会所有有关人员、直接或间接接触到他本人而受到影响的人致歉。他还说，此次事件再次证明，目前东京奥运系统运行有效，能够保护所有奥运人员的安全。

为此，国际奥委会发言人称：“目前柳承敏仍在接受隔离，他将一直呆在那里，直到日本当局认为他可以离开。”

距离东京奥运会开幕仅剩四天，但日本疫情似乎愈演愈烈。7月17日，日本东京报告新增1410起冠病确诊病例，单日确诊数已连续4天超1000起。

按照东京奥组委发布的防疫手册，所有外国奥运代表团成员抵达日本后，每天均需接受一次核酸检测。