日本公共卫生专家：奥运“安全泡泡”已现破口

（东京路透电）公共卫生专家涉谷健司认为，东京奥运组织委员会为参赛代表团设置与外界隔离的“安全泡泡”已出现破口，将对日本民众构成威胁。

东京奥运即将在本周五开幕，各国代表团已陆续抵达东京。从7月1日开始，与奥运海外人士相关的冠状病毒确诊病例达到67起，将接待大约1万8000名各国运动员和职员的奥运选手村也频频传出确诊者，东京奥组委的防疫安全对策开始出现极大漏洞。

伦敦国王学院公共卫生研究院前主任涉谷健司昨天说：“很明显的，这个安全泡泡已出现破口。我现在最担心的是奥运选手村将出现感染群，然后住在选手村里面的人又与东京民众接触，使传染性极强的德尔塔（Delta）变种病毒在社区传播开去。”

国际奥委会主席巴赫上周曾说，东京奥组委规定的严格防疫措施，将使日本民众面对“零风险”，但看来事实并非如此。

涉谷健司说：“巴赫这样的说法，只会让日本民众更加困惑和愤怒，无法理解国际奥委会和日本政府为何要在疫情还未受到控制的情况下，仍执意主办奥运会。”

据日本媒体报道，成田机场每天都可看到不少国外运动员来来往往，还出现代表团成员在抵境大厅试图与前来接机的朋友握手，遭到工作人员制止，更有人不戴口罩聊天，丝毫没有防疫观念，让机场人员抱怨“采用安全泡泡模式的难度极大”。

对于各国采访记者和部分运动员住宿的酒店，东京奥组委统一要求酒店设施与普通房客分开，但受限于酒店规模等问题，也会碰到奥运相关人员与民众接触的状况。东京某家酒店经理表示：“原本要将电梯分开使用，但在早晚人多拥挤的时段，无论如何都会发生一起搭乘的现象。酒店餐厅也只有一个，只能设置隔离板隔开。我只能说，只有极少数的人会遵守所有的防疫规定。”