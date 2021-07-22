东京奥运会 【出走东京看奥运】“佛系”奥运是个人自律实验场 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 邝启聪 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 世界各地媒体工作者聚集在东京奥运主要媒体中心Big Sight国际展示场，埋头准备这次大赛的采访工作。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 三支全垒打（Home Run），让日本女子垒球队8比1狂胜澳大利亚。这场“预赛”或许正预示着主队（Home Team）在东京奥运会将挥出更多全垒打，俨如世界卫生组织形容的，东京奥运会将是世界摆脱冠病梦魇的希望。惨败的澳洲在几个小时后得到了巨大的慰藉，国际奥委会成员昨天下午投票通过，2032年夏季奥运会主办权交于布里斯班，澳洲总理莫里森形容这不仅是布里斯班与昆士兰的荣耀，更是澳洲历史性的时刻。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 布里斯班 国际奥委会 世界卫生组织 冯天薇 王乙康 “字母哥”发光发热胜太阳 公鹿相隔50年再夺总冠军 7月22日《出走东京看奥运》：开幕式导演辞职