东京奥运会

【出走东京看奥运】“佛系”奥运是个人自律实验场

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来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕 邝启聪

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年7月22日 5:00 AM

世界各地媒体工作者聚集在东京奥运主要媒体中心Big Sight国际展示场，埋头准备这次大赛的采访工作。（邝启聪摄）
世界各地媒体工作者聚集在东京奥运主要媒体中心Big Sight国际展示场，埋头准备这次大赛的采访工作。（邝启聪摄）

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三支全垒打（Home Run），让日本女子垒球队8比1狂胜澳大利亚。

这场“预赛”或许正预示着主队（Home Team）在东京奥运会将挥出更多全垒打，俨如世界卫生组织形容的，东京奥运会将是世界摆脱冠病梦魇的希望。

惨败的澳洲在几个小时后得到了巨大的慰藉，国际奥委会成员昨天下午投票通过，2032年夏季奥运会主办权交于布里斯班，澳洲总理莫里森形容这不仅是布里斯班与昆士兰的荣耀，更是澳洲历史性的时刻。

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