大胜澳洲 日本垒球打响奥运首炮

（福岛路透电）东京奥运会垒球赛和女子足球赛昨天展开角逐，其中日本对澳大利亚的女子垒球赛是本届奥运的首场比赛，东道主以8比1获得酣畅淋漓的大胜。

日本王牌老將上野由岐子赛后表示松了一口气。这名2008年北京奥运女团金牌得主虽然已38岁，但仍以不俗的表现获得国家队征召。

2020年东京奥运因冠状病毒疫情缘故展延一年，而垒球运动则经过了4717天的等待才与奥运再续前缘。2008年，日本女团在决赛中击败美国队夺冠，过后在2012年伦敦奥运和2016年里约奥运都没有将垒球列为赛项。

日本垒球队教练宇津木丽华表示，首场比赛上野由岐子打得过于谨慎。后者在经历很长一段时间后回归奥运，表示非常兴奋，虽然开局打得不太理想，但她很快就进入状态，帮助球队轻松获胜。

这场比赛在福岛的吾妻球场举行，结束后只有蝉鸣和工作人员传来礼貌性的掌声。为了防疫，东奥组委会禁止运动员和工作人员欢呼喝彩，就算在领奖台上也不能亲吻奖牌，得全程戴上口罩。

在昨天进行的的第二场比赛中，美国以2比0击败意大利，加拿大在接下来的比赛则以4比0痛宰墨西哥。

本届奥运女子垒球赛共有六支球队参与角逐，以循环赛方式进行15场比赛，排名前四的球队将进行金牌战和铜牌战。

日本正直炎热的夏季，比赛现场气温高达34摄氏度，坐在板凳上的意大利人和美国人用毛巾或手套遮住头部，希望以此降温。

奥运开幕礼当天（明天）没有比赛，美国今天将迎战加拿大，墨西哥挑战日本，澳洲则对阵意大利。这三场比赛结束后，六支队伍要到周六（24日）才继续第三场比赛。

福岛在2011年受到海啸和核电厂灾难的严重影响，以“重建奥运”为理念的东京奥运选择让福岛成为奥运赛事“揭幕战”主办地别具意义。因为防疫措施，比赛闭门举行，球场内没有观众。

不过，在日本宫城体育场举行的女子足球赛就不同了，这是第一场允许观众入场观看的比赛，也是本届奥运少数允许观众进场的体育场馆。

世界排名第15的中国以0比5不敌世界排名第七的巴西。在小组赛首仗落败的情况下，中国下一轮必须战胜赞比亚才能看到出线曙光。

中国与巴西、赞比亚、荷兰分在同一组，小组头两名和三个小组中成绩最好的两个第三名可晋级复赛。