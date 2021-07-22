东京奥运会 智利跆拳道运动员染疫无缘奥运 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 东奥跆拳道比赛本周六即将开赛，费兰达因须隔离而无法参赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 智利跆拳道运动员费兰达·阿古雷在抵达东京后的冠病检测中结果呈阳性，被迫退出东京奥运会。虽然没有出现症状，但费兰达还是不幸成为本届奥运会首位因感染冠病而宣布弃权的运动员。费兰达之前在乌兹别克斯坦备战奥运。根据智利奥理会介绍，在离开乌兹别克斯坦时，费兰达冠病检测结果呈阴性，然而在抵达东京时的检测中，费兰达的快速抗原检测和核酸检测都呈阳性。费兰达已经接受隔离，她的教练赞帕塔虽然检测结果呈阴性，但作为密切接触者，也在接受隔离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 跆拳道 “字母哥”发光发热胜太阳 公鹿相隔50年再夺总冠军 7月22日《出走东京看奥运》：开幕式导演辞职