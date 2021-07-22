智利跆拳道运动员染疫无缘奥运

智利跆拳道运动员费兰达·阿古雷在抵达东京后的冠病检测中结果呈阳性，被迫退出东京奥运会。虽然没有出现症状，但费兰达还是不幸成为本届奥运会首位因感染冠病而宣布弃权的运动员。

费兰达之前在乌兹别克斯坦备战奥运。根据智利奥理会介绍，在离开乌兹别克斯坦时，费兰达冠病检测结果呈阴性，然而在抵达东京时的检测中，费兰达的快速抗原检测和核酸检测都呈阳性。费兰达已经接受隔离，她的教练赞帕塔虽然检测结果呈阴性，但作为密切接触者，也在接受隔离。