小人物也能完成大梦想 字母哥从无国籍难民走到篮球之巅

安特托孔波说：“一开始我打球只是为了帮补家计，让我们的生活不要那么艰难。”

“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）前天在NBA总决赛最后一仗中砍下50分，帮助密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在时隔半个世纪后再次夺得NBA总冠军，而这位希腊魔人也顺利加冕FMVP。