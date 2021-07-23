小人物也能完成大梦想 字母哥从无国籍难民走到篮球之巅

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年7月23日 5:00 AM

本赛季最后一仗，安特托孔波砍下了50分、14个篮板、5盖帽的超级数据，他是NBA历史上第七位在总决赛单场至少得到50分的球员。（法新社）
本赛季最后一仗，安特托孔波砍下了50分、14个篮板、5盖帽的超级数据，他是NBA历史上第七位在总决赛单场至少得到50分的球员。（法新社）

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安特托孔波说：“一开始我打球只是为了帮补家计，让我们的生活不要那么艰难。”

“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）前天在NBA总决赛最后一仗中砍下50分，帮助密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在时隔半个世纪后再次夺得NBA总冠军，而这位希腊魔人也顺利加冕FMVP。

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