小人物也能完成大梦想 字母哥从无国籍难民走到篮球之巅 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年7月23日 5:00 AM 本赛季最后一仗，安特托孔波砍下了50分、14个篮板、5盖帽的超级数据，他是NBA历史上第七位在总决赛单场至少得到50分的球员。（法新社） 字体大小: 小 中 大 安特托孔波说：“一开始我打球只是为了帮补家计，让我们的生活不要那么艰难。”“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）前天在NBA总决赛最后一仗中砍下50分，帮助密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在时隔半个世纪后再次夺得NBA总冠军，而这位希腊魔人也顺利加冕FMVP。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 希腊 尼日利亚 密尔沃基公鹿 安特托孔波 美职业篮球总决赛 我国乒乓女团提前对决中国 教练：签运不好但无压力 日本媒体估计奥运开幕式入场不到1000人