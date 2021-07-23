烟火默哀与电玩 东京奥运会正式开幕

东京奥运会开幕礼，各国健儿虽然步入的是空荡荡的东京奥林匹克体育场（国立竞技场），但也走进了电视直播镜头，走入仍受到冠病疫情影响的大众的视野中。

运动员在日本知名电玩如《勇者斗恶龙》《最终幻想》《怪兽猎人》《尼尔》的配乐进场，象征了本届奥运的数位化特色，大家也在这特殊时期化身为电玩英雄。

为了防疫安全，各国代表团都减少了进场人数，参与进场仪式的新加坡运动员有两位旗手骆建佑和于梦雨，此外还有杨佳敏、陈思恩、柯婷文与阿米塔，此外还有新加坡代表团团长陈智龙医生等人。

尽管现场空荡，但这并未浇熄骆建佑的热情，他说：“能够参加奥运会是我自小的愿望。在一年的延期和不确定之后，终于来到东京，感觉仍很不真实。虽然体育场没有观众，但这却为我注入了无限激情。我非常荣幸今晚（7月23日）能为新加坡撑旗，我会在奥运会竭尽全力。”

旗手于梦雨则表示：“这是国家和奥委会赋予我的荣誉，担任旗手让我倍感荣幸，能够走在队伍最前面，是一份荣誉也是一份责任。这是我人生阶段比较标志性的一幕。”

不同于以往，这次奥运会受冠状病毒疫情影响，延宕一年，大会也借开幕礼为疫情中的死难者默哀。舞蹈家森山未來的独舞，更为1972年奥运慕尼黑惨案致哀。提醒大家奥运会宣扬人类超越性之余，仍有沉重和不可轻忽的部分。