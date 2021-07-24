傅雪铧预赛已尽全力 今天复活赛继续拼搏

赛艇女将傅雪铧是新加坡第一位在东京奥运会出场的运动员，她在2000米女子双桨预赛取得8分31秒12的成绩后，必须在今天的复活赛中争夺复赛资格。

东京海之森水上竞技场，27摄氏度大太阳底下，往返羽田机场的飞机低空飞过，奥运会赛艇各项预赛热辣辣登场。

早上9时50分左右，新加坡2000米女子双桨赛艇女将傅雪铧精疲力竭地回到陆地，心中响起了孙燕姿的《一起走到》。

这是她最爱的歌曲。

傅雪铧以8分31秒12完成比赛，在第二场预赛排名第六，垫底，这不是理想的成绩。

才子梁文福写的歌词：“好不容易来到这里，明天还要追更多荣耀，把自己角色扮演好，全力以赴每一秒”再一次激励了她。

这是现年30岁的傅雪铧首次闯进奥运正赛，在人生第一场大赛，马上就要与世界冠军同组较量，难免让经验不足、身为业余选手的她有点心慌。“有时候我觉得是不是对自己太残酷了，我总是无法相信自己能够与她们竞争，心想糟了，我跟世界冠军同组。这让我开始怀疑，但我必须重整心情，尝试专注于比赛，回到自己赛前想好的战略，与教练合作，好好执行。”

处在中央第四道的傅雪铧起航并不顺利，由于侧风，她一划桨，船身就偏向第五道的2018与19年世界冠军、爱尔兰的萨尼塔·培斯普尔。傅雪铧赛后检讨时坦言，自己的反应不佳。

傅雪铧赛后并没有马上回到混合采访区，她需要冷静，最后又回到踏板车上找回身体的节奏。

傅雪铧终于来到采访区，面对第一道问题，开始思索遣词，不时停顿：“我想我已经尽了全力，但事情不会总是完美的……我还在学习……当我们比赛时一定全力以赴……结束后一定会检讨自己，才明白有哪些部分需要改进……我不是完人，我在比赛过程中也犯错……我已经来到奥运会，每次比赛都是为了下次而学习。”

傅雪铧是东京奥运会新加坡第一位出场的选手，预赛失利后她今天（24日）早上东京时间8时30分（新加坡时间7时30分）必须在复活赛中争取最后的复赛资格。

傅雪铧自认是晚熟的选手，而昨天同场预赛的对手，世界冠军萨尼塔今年39岁，特立尼达和多巴哥的费丽莎·爱莎·周则是44岁。还很年轻呢。

傅雪铧深知新加坡赛艇的进程不能一蹴而就，她已经达到阶段性任务来到奥运。昨天的赛场虽然没有观众，但飞过头顶的飞机、风向、炎热的天气，仍有些让人猝不及防的东西，她明白自己必须好好把握机会，吸取经验。她说：“不是今天完成比赛后就完毕了，明天还要跟家人朋友，肩并着肩，迎向更好的成绩。”

傅雪铧的正职是一名护士。过去几年她一边工作一边训练，终于在今年5月通过亚洲—大洋洲赛艇资格赛赶上奥运末班车。若要更进一步，傅雪铧必须在今天的复活赛中排名前二，否则就只能参加名次赛。