我国健儿今陆续登场 可丽雅争取进32强

新加坡代表团今天（7月24日）出战东京奥运马术、射击、击剑、乒乓球与赛艇项目，其中女子10米气步枪与女子个人重剑都将在单日内决出奖牌。国际运动员方面，最受瞩目的当属网球赛场，男子单打世界第一、“塞尔维亚天王”乔科维奇将在比赛首日登场，不过日本超级网球女星大坂直美的比赛却必须延迟。

首次代表新加坡出战奥运的陈芊秀将与世界各地50名高手对决，预赛中只有八人可以进入决赛。

女子重剑剑士可丽雅今天首先在64强赛中对垒香港的连翊希。

可丽雅世界排名第207位，连翊希世界排名第90位，两人曾于2017年交手过一次，当时可丽雅获得胜利。

朱佩嘉与战马崔比雅尼今天则在下午4时（新加坡时间）角逐盛装舞步预赛。60名选手被分入六组，每组10人。

朱佩嘉参与的是个人赛，每组头二名和综合接下来成绩最好的六人可以进入决赛。决赛成绩将重新计算。

这是新加坡首次有代表闯入奥运马术赛。朱佩嘉此前坦言，欧洲强旅势必包办至少12个决赛名额，要突围不容易。她的目标是取得个人最佳成绩。

乒乓球今天也迎来首个比赛日，奥运新丁周哲宇必须从男单第一轮打起，他的对手是来自塞内加尔的迪奥，过关机会浓厚。

此外，万众瞩目的网球赛男单最重量级的球员乔科维奇将会登场。

坐镇主场的大坂直美原定今天与中国的郑赛赛对决，但昨天下午却传出消息，比赛在东京奥组委会要求下延迟到明天（25日）举行。

大坂直美此前因为精神压力暂时离开网球赛场，这是她两个月来首次回返赛场。

现年34岁的乔科维奇已经夺得20个大满贯赛事男单头衔，追平了“瑞士天王”费德雷尔和“西班牙天王”纳达尔的纪录，这次他要追求的是“金满贯”壮举，即四大满贯加上奥运金牌。

在费德雷尔和纳达尔等主要对手纷纷退赛的情况下，乔科维奇很有希望在东京实现职业生涯“金满贯”，今天他将在首轮对垒玻利维亚的雨果。