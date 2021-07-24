湖人想通过交易 得到韦斯特布鲁克

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月24日 5:00 AM

　韦斯特布鲁克上赛季场均能够砍下22.5分、11.5个篮板和11.7次助攻。（法新社）
　韦斯特布鲁克上赛季场均能够砍下22.5分、11.5个篮板和11.7次助攻。（法新社）

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据美国媒体报道，洛杉矶湖人打算用施罗德、库兹马和塔克，交换华盛顿巫师的韦斯特布鲁克，让“韦少”与詹姆斯和戴维斯组成“三巨头”阵容。

（洛杉矶综合电）据美国媒体爆料，美国职业篮球赛（NBA）老牌劲旅洛杉矶湖人（LA Lakers）已经在开始商讨如何交易得到“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）。目前的初步方案是将施罗德（Schroder）、库兹马（Kuzma）和塔克（Tucker）送往华盛顿巫师（Washington Wizards），交换这名全明星控卫。

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