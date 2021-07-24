湖人想通过交易 得到韦斯特布鲁克 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM 韦斯特布鲁克上赛季场均能够砍下22.5分、11.5个篮板和11.7次助攻。（法新社） 字体大小: 小 中 大 据美国媒体报道，洛杉矶湖人打算用施罗德、库兹马和塔克，交换华盛顿巫师的韦斯特布鲁克，让“韦少”与詹姆斯和戴维斯组成“三巨头”阵容。（洛杉矶综合电）据美国媒体爆料，美国职业篮球赛（NBA）老牌劲旅洛杉矶湖人（LA Lakers）已经在开始商讨如何交易得到“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）。目前的初步方案是将施罗德（Schroder）、库兹马（Kuzma）和塔克（Tucker）送往华盛顿巫师（Washington Wizards），交换这名全明星控卫。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 洛杉矶湖人 韦斯特布鲁克 菲尼克斯太阳 华盛顿巫师 中国体操队要打翻身仗 举重队冲击八金 阿申纳与史密斯·罗续长约 埃弗顿签下格雷