7月24日《出走东京看奥运》：周哲宇首战胜出

今天记者想和大家分享昨晚（7月23日）东京奥运会开幕式的观礼经验以及今天（7月24日）新加坡选手比赛的表现。

我国重剑选手可丽雅今天的表现如何？乒乓男子单打周哲宇在第一轮的比赛中击败对手胜出，明天将对战奥地利的丹尼尔·哈贝森。

7月24日出走东京看奥运：新加坡选手好表现！ 【直播】我国运动健儿今天陆续登场，他们的表现如何？新闻中心体育记者陈宇昕从东京为你带来最新赛况 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, July 24, 2021

zaobao.sg推出网络节目《出走东京看奥运》，从7月21日起至8月8日，由新闻中心体育组记者陈宇昕从东京为你带来最新赛况。

记得锁定zaobao.sg网站以及《联合早报》《联合晚报》面簿。欲知更多关于新加坡奥运会选手的相关消息，请浏览zaobao.sg 东京奥运会专页。