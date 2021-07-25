陈芊秀气步枪第21名 傅雪铧无缘赛艇复赛

首次出征奥运会的射击女将陈芊秀，在昨早举行的东京奥运会女子10米气步枪项目中排名第21，无缘决赛。

这个项目为本届奥运会诞生了首面金牌，中国神枪手杨倩以251.8环刷新奥运会纪录的成绩赢得女子10米气步枪冠军。

来自世界各地的50名好手集在陆上自卫队朝霞训练场角逐女子10米气步枪赛，新加坡代表陈芊秀在预赛中六轮射击以625.3环完赛，排名21，无缘进入前八。

陈芊秀赛后告诉《海峡时报》：“我必须非常坦诚，这是我面对过最困难的预赛。当我一开始比赛，神经极度紧绷，我觉得情绪上我已经尽了全力。”

虽然希望能更靠前，但整体上陈芊秀满意自己的表现。

她说：“我想最重要的是，在经历整个过程后，我不仅成为更成熟的射击手，更成为一个更成熟的人。”

另一方面，新加坡女子赛艇选手傅雪铧在东京时间今早8时（新加坡时间早上7时）举行的2000米女子单人双桨复活赛第一场比赛中排名第四，无缘复赛。今天她将参加E/F级别半决赛，决定排名赛的组别。

傅雪铧昨天的成绩为8分40秒06。

23日首次登场，傅雪铧以8分31秒12完赛。

由于日本南鸟岛附近海域出现热带气旋可能发展为台风，一旦覆盖日本列岛，预计26日到28日左右的天气很不稳定，甚至影响到东京奥运会的户外赛事。

昨天的赛艇比赛赛程受到影响，傅雪铧参加的复活赛提早了30分钟举行。

昨天的五名选手中，巴拉圭女将亚历杭德拉·阿隆索以8分08秒91以第一名成功“复活”，进入复赛。

台湾的黃义婷则排名第二，成绩为8分11秒56，她与亚历杭德拉携手闯关。