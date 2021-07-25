圆满开展奥运首秀 周哲宇晋级男单次圈赛

苦战六局，新加坡乒乓男单周哲宇无惧高种子球员，以大比分4比2淘汰塞内加尔选手迪奥，进入次圈比赛。

周哲宇今天（7月25日）下午将对垒世界排名44、来自奥地利的丹尼尔·哈贝森。

回到昨天下午的比赛，过程可说是跌宕起伏。

两人首次交手，开局都在试探对方，世界排名186名的周哲宇率先以11比4拿下第一局。但马上又以同样的比分输给迪奥。

接下来的比分为11比3、13比11、3比11与12比10，周哲宇艰难胜出，拿下赛点时激动得握拳跪地。周哲宇赛后表示，对手一直在比赛中改变战术，因此自己场上也需要做出许多调整。

能够战胜比自己排名高的选手，周哲宇表示，自己喜欢在大赛作战的感觉。此外日本也是他的福地。

出发前，教练高宁希望周哲宇能在初次登上奥运赛场时放胆表现自己。“当然赛前是这么说的，”周哲宇说：“到场地之后难免会紧张，最主要是自己一直想要多放开一点，更积极一点，上场多释放多喊一点，这样比赛节奏就会进入得比较快。这一点我觉得做得还不错，后面是越打越好。”

周哲宇表示，这场比赛彼此都不熟悉，首两局都在适应彼此的球路。“可能是因为比较了解对方了，后面比较紧一点，关键球就是看谁比较果断吧。”

第六局对抗激烈，周哲宇先取得领先，接着迪奥打出气势连连得分实现反超。到了关键时刻，周哲宇站稳脚步，追至9平、10平，最后连下两分，漂亮完成自己的奥运首秀。

周哲宇前晚参与了东京奥运会开幕式，感受他期待已久的奥运气氛。

周哲宇说：“我想我是喜欢那种大赛氛围的球员，东京也算是我的福地，我喜欢在这个（东京）体育馆比赛，这里的灯光，很适合我，我打得很舒服。”

2014年，周哲宇在日本东京举行的世乒赛上完美演绎男团第三号球员的角色，八场比赛胜了三场关键战役，助新加坡男队获得男团并列第五名。

教练高宁昨天在谈到周哲宇的表现时连声表示“很好很好”，在他看来，无论技术和心态，周哲宇的准备都非常充分。

不过高宁仍希望周哲宇再大胆一点。