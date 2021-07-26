东京奥运会

马嘴被勒绳微伤现血迹 我国选手朱佩嘉被令停止比赛

订户

来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年7月26日 5:00 AM

我国29岁马术选手朱佩嘉昨天因意外遭淘汰，离开赛场过程中心中她难掩失落。（路透社）
我国29岁马术选手朱佩嘉昨天因意外遭淘汰，离开赛场过程中心中她难掩失落。（路透社）

字体大小:

东京奥运会昨天结束第二天的赛事，我国马术选手朱佩嘉出战盛装舞步个人赛预赛，可惜比赛过程中马嘴被勒绳轻微割伤出现血迹，朱佩嘉被令停止比赛，一轮游出局。

昨天在比赛进行到一半时，裁判席突然喊停比赛。根据解说员解释，当时裁判员注意到马嘴出现疑似血迹，所以喊停比赛进行查验。

得到确认后，朱佩嘉被令淘汰出局。离开赛场过程中，朱佩嘉擦拭眼角泪水，心中难掩失落。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容