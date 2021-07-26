马嘴被勒绳微伤现血迹 我国选手朱佩嘉被令停止比赛

东京奥运会昨天结束第二天的赛事，我国马术选手朱佩嘉出战盛装舞步个人赛预赛，可惜比赛过程中马嘴被勒绳轻微割伤出现血迹，朱佩嘉被令停止比赛，一轮游出局。

昨天在比赛进行到一半时，裁判席突然喊停比赛。根据解说员解释，当时裁判员注意到马嘴出现疑似血迹，所以喊停比赛进行查验。

得到确认后，朱佩嘉被令淘汰出局。离开赛场过程中，朱佩嘉擦拭眼角泪水，心中难掩失落。