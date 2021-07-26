东京奥运会 马嘴被勒绳微伤现血迹 我国选手朱佩嘉被令停止比赛 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 我国29岁马术选手朱佩嘉昨天因意外遭淘汰，离开赛场过程中心中她难掩失落。（路透社） 字体大小: 小 中 大 东京奥运会昨天结束第二天的赛事，我国马术选手朱佩嘉出战盛装舞步个人赛预赛，可惜比赛过程中马嘴被勒绳轻微割伤出现血迹，朱佩嘉被令停止比赛，一轮游出局。昨天在比赛进行到一半时，裁判席突然喊停比赛。根据解说员解释，当时裁判员注意到马嘴出现疑似血迹，所以喊停比赛进行查验。得到确认后，朱佩嘉被令淘汰出局。离开赛场过程中，朱佩嘉擦拭眼角泪水，心中难掩失落。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 热带风暴 朱佩嘉 傅雪鏵 卢军汉 黄琳凯 陈思恩 马术 东京奥运会 女网大爆冷 球后阿什莉奥运一轮游 7月26日《出走东京看奥运》：柯正文争取进入200米蝶泳半决赛