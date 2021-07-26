运动员领奖不戴口罩 国际奥委会重申口罩令

（东京综合电）针对有部分运动员在领奖台上摘下口罩的行为，国际奥委会昨天重申东京奥运口罩令。国际奥委会发言人亚当斯说：“奥运会中不是最好要戴口罩，而是必须要戴口罩。”

不少泳手违反口罩令

由于是在疫情中举办比赛，本届东京奥运会场馆内外都执行严格口罩令。场馆内，运动员只有在比赛的过程中允许摘下口罩，比赛之前和比赛之后都必须戴上口罩。作为防疫措施的一部分，颁奖仪式没有颁奖嘉宾，运动员需要自己戴上奖牌。获奖运动员不得亲吻奖牌，运动员之间也不允许拥抱。

不过在昨天上午的游泳决赛中，获得男子400米个人混合泳冠军的美国泳手卡里兹在颁奖仪式中就摘下了口罩。他和获得银牌的队友立特兰拥抱，后者也没有戴口罩。在这个项目中获得铜牌的澳大利亚泳手史密斯也没有戴上口罩。

更有甚者，澳大利亚、加拿大和美国昨天在女子4X100米自由泳决赛中包揽前三名。在颁奖仪式中，三支泳队一共12名泳手全都没有戴口罩。她们向摄影记者展示笑容，并且相互拥抱庆祝。

亚当斯重申，国际奥委会没有放松防疫规定。他说：“没有，我们没有放松防疫规定。我们呼吁并且要求所有人遵守规定。这对体育界、对所有参与奥运会的人们、对我们的日本朋友们都非常重要。同时也会发出一个强有力的信息。”

亚当斯说：“我们理解，在获得奖牌时是有多么激动。我们理解运动员们的感受。很不幸的是，我们必须要做出这样的严格规定。这真的是为了我们自身的利益。为了所有人的利益，为了一届健康安全的比赛，我们必须遵守这样的规定。”

奥运确诊病例再添10起

东京奥组委昨天宣布，新增10起与奥运相关的冠病确诊病例。自7月1日起，与奥运相关的病例已经有多达132起。

受冠病疫情影响，东京奥运会绝大多数比赛都在没有观众的情况下举行。日本疫情仍处在高位，东京在整个奥运会期间都会处于冠病紧急状态。

奥运开幕式在7月23日举行，而在开幕前一天，东京都新增确诊人数多达1979人，是今年1月以来最高的单日新增确诊。