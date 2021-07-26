东奥开幕式 美国收视率创33年来新低

（纽约综合电）美国康卡斯特公司旗下的美国全国广播环球集团（NBCUniversal）昨天（7月25日）公布的数据显示，NBC转播的东京奥运开幕式创下美国近33年来奥运开幕式的电视收视率新低，仅吸引了1670万人观看。

康卡斯特公司（Comcast）指出，包括NBC奥运网站和NBC体育应用在内的所有平台，也只有1700万人收看本届奥运开幕式。

不过，在网站和应用上收看直播的观众，比起2018年平昌冬奥会和2016年里约奥运开幕式分别增长了76%和72%，反映出美国人收看节目的习惯已有所改变。

受冠病疫情影响，东奥开幕式规模大幅度缩水，在严苛的防疫措施下，进入东京奥林匹克体育场观看的人数不到1000人。

此外，这次开幕式也碰上了许多麻烦。就在开幕前夕，开幕和闭幕式导演小林贤太郎因为曾在1998年的舞台剧中描述“犹太人的虐杀是虚无的”，有关视频最近在网络疯传，迫使东京奥组委将他辞退。在小林贤太郎之前，东奥开幕式作曲人之一的小山田圭吾也因为自曝学生时代曾霸凌他人，而引咎辞职。

开幕式被批沉闷乏味

除了这些风波之外，东奥开幕式在美国时间星期五上午举行，也是收视率不佳的其中一个原因。

奥运会是全球最大型的体育盛会，拥有广泛的影响力，而每届奥运的开幕式更是重中之重，会得到极大关注。不过，本届东奥开幕式的普遍反应是过程沉闷乏味，无法引起人们的兴趣。

数据显示，东奥开幕式的美国电视观众比起2016年里约奥运开幕式（2650万人收看）减少了37%，比2012年伦敦奥运开幕式的4070万人则少了59%。

根据市场民调公司尼尔森（Nielsen）的数据，在这之前，过去33年夏季奥运开幕式美国电视收视率最低纪录为1992年巴塞罗那奥运的2160万人收看。

尽管收视率下降，但NBC在转播本届奥运的收入，却比2016年里约奥运增加了2亿5000万美元（约3亿4000万新元）。