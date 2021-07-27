如愿小组赛首胜 骆建佑明天与佐纳丹展开生死战

奥林匹克难民代表阿拉姆·马哈莫德的东京奥运之旅以回球不过网结束，我国头号男单骆建佑经过32分钟的较量后，以21比15、21比12轻松胜出。

这场羽毛球G组小组赛昨晚在东京武藏野森林综合体育广场展开，面对世界排名第172位的马哈莫德，24岁的骆建佑在比赛开始后慢慢建立起领先优势，顺利拿下首局后，次局同样也处于领先地位，一直在后追赶的马哈莫德被逼到无路可退的12比20时，最后一球回球打在网上，结束了比赛。

马哈莫德在第一场小组赛以8比21、14比21不敌赛会七号种子、亚运会冠军印度尼西亚的佐纳丹，两战两负打道回府。

骆建佑与印尼万人迷佐纳丹的最后一场小组赛将在明晚举行，两人目前各胜一场，这场比赛谁胜谁出线。两人在职业生涯中共交手三次，佐纳丹三战皆胜，他们最后一次交手是今年在曼谷举行的YONEX泰国公开赛，骆建佑力拼三局后败北。

骆建佑昨天赛后接受媒体采访时说：“很高兴赢了第一场比赛，一开始的时候我可能有些紧张，慢慢才稳定了下来。”

骆建佑本月20日就抵达东京，他很庆幸有六天的时间来准备比赛。对于接下来的关键战役，他表示自己已准备好了。

“我已经准备好了，比起第一场比赛我已经更加适应了这里的环境，希望我能拿下比赛。没有人会一直想输，我会努力打败佐纳丹。”

女单方面，世界排名第一的台湾名将戴资颖在个人的第二场P组小组赛中，以21比16、21比11拿下越南的阮翠玲，最后一场小组赛将迎战法国的齐雪霏。

被视为夺冠热门的戴资颖在这场比赛开局慢热，12比15落后时趁着对手体力下滑之际以一波9比1成功逆转。到了次局戴资颖越战越勇，没有给对手任何翻身的机会。