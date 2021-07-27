从中国弃婴变加拿大奥运冠军 玛格丽特一鸣惊人

来自加拿大的华裔泳手玛格丽特·麦克尼尔昨天上午在东京水上运动中心为加拿大进账2020年东京奥运会首枚金牌，有着亚洲人脸孔的她赛后被各大媒体广泛讨论。

年仅21岁的玛格丽特是一位被收养的中国弃婴，2000年2月26日在江西九江出生，一生下来就被遗弃。她在2001年6月被一对善良的加拿大夫妇领养，她后来还有个同样从中国被收养的妹妹。

打破美洲纪录

玛格丽特的父母对两个非亲生的女儿视如己出，在她们所喜欢的游泳和芭蕾投入很大精力，获得良好教育的同时还被挖掘出天赋，展开新的人生。她目前就读于美国著名的密歇根大学。

这名加拿大泳将的经历让人想到那位代表美国体操队参赛并赢得世锦赛冠军的中国弃婴吴颖思（摩根·赫尔德）。她们的身世可怜，但又是幸运的。在养父母的关爱下一扫过去阴霾，在世界竞技舞台散发耀眼的光芒。

首次参加奥运会的玛格丽特在女子100米蝶泳以55秒59率先触壁，夺冠并打破美洲纪录，成为该国史上首位在此项目赢得金牌的泳手。

中国的张雨霏以0.05秒的差距夺得银牌，铜牌则归澳大利亚的艾玛·麦基翁（55秒72）。艾玛的这项成绩也缔造了新的大洋洲纪录。

世界纪录（55秒48）保持者萨拉·舍斯特伦手术回来后状态不如以往，在这站决赛只能以56秒91排名第七位。

玛格丽特两年前就已在光州世界游泳锦标赛一战成名，首次参加世锦赛便站在最高领奖台，战胜银牌得主萨拉和铜牌的艾玛夺冠。当时还出现了非常暖心的一幕，她们三人在颁奖典礼上秀出预先写在手掌心的“Never Give Up Rikako”，为当时正在抗癌的日本泳将池江璃花子打气。