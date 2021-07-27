中国队失手 英组合夺男子双人10米台金牌

（东京综合电）东京奥运跳水赛昨天展开第二金的争夺，在与英国组合戴利／马蒂·李的激烈竞争中，中国的曹缘／陈艾森在第四轮出现失误，最终以1.23分的微差屈居男子双人10米跳台亚军。戴利／马蒂·李首次夺得奥运金牌。

男子双人10米跳台对被誉为“梦之队”的中国跳水队来说，不算是优势项目。尽管这次出战的曹缘和陈艾森都曾赢得奥运金牌，也具备极高的竞技水平，但英国和俄罗斯等国的组合进步神速，在动作难度和质量上都具有强劲实力。

昨天前两轮的规定动作，中国组合凭着整齐划一的高质量动作以111.60分占据榜首位置，领先第二名的英国组合4.20分。

进入第三轮的自选动作，中国组合进一步将领先优势扩大至13.30分。

整场比赛在第四轮出现巨大变化，率先出场的英国组合拿到了93.96分，选择相同动作的曹缘／陈艾森却意外地在压水花方面出现严重失误。这一跳他们只得到73.44分，排名由此下滑至第二，落后英国组合5.18分。

虽然中国组合在最后两轮奋力直追，但还是以微差落败。戴利／马蒂·李以471.81总分夺冠，曹缘／陈艾森以470.58总分获得银牌，铜牌得主是代表俄罗斯奥委会参赛的邦达／米尼巴耶夫，他们的总分为439.92分，与前两名相去甚远。

这是27岁的戴利第四次征战奥运，之前赢得两枚铜牌，这次总算一圆冠军梦。

他在赛后说：“这真的令人难以置信。自从我在20年前开始跳水以来，这枚金牌就一直是我梦寐以求的，现在它真真实实地挂在我的脖子上了。我要把这枚金牌献给在天上的父亲，他在世时一直都很支持我，给我很大的鼓励，没有他，我不会有今天的成就。”