美国男篮首仗不敌法国 主帅归咎攻防都缺稳定性

（埼玉综合电）美国男篮主帅波波维奇（Popovich）表示，如果球队想要在奥运上卫冕，球队在攻防两端需表现得更具稳定性。

周日，美国男篮在奥运男篮揭幕战中以76比83负于法国队，遭遇17年来的首次失利。

在此之前，美国男篮在热身赛中同样接连输给了澳大利亚和尼日利亚。

波波维奇指出，球队此役输球得归咎于攻防两端缺乏稳定性。虽然球队在开局阶段取得领先，但后来在防守上犯下了太多错误，一些进攻打不出效率，且投篮也很差。

他也强调，法国队是一支非常出色的球队。“他们拥有非常出色的教练组，拥有一些NBA球员，以及一些天赋异禀的球员在欧洲打球，他们已经在一起打球很长时间了。”

“如果你觉得美国队理应发起进攻并取得最后胜利，我认为这样的想法有点不知天高地厚了。你必须为胜利付出努力，在那40分钟里，他们比我们打得更好。”

印证其他国家正在迅速追赶美国

波波维奇也认为，美国队输球，大家不应该用“惊讶”一词形容，因为球队赢球并不是理所当然的。

“我们必须像其他人一样为之努力。当你输掉一场比赛时，你不应该用惊讶一词形容，而应该用失望。我不理解为什么要用惊讶这个词，感觉是对法国队的一种蔑视，好像我们应该以30分击败他们似的。”

自1992年NBA球员开始参加奥运会以来，美国在53场比赛中只输了4场。在2008年、2012年和2016年连续三届奥运会上，美国队均收获男篮冠军。此次美国队的失利，也印证了其他国家正在迅速追赶美国的事实。

波波维奇说：“篮球是一项国际运动。世界各地都有非常优秀的球队。人们不应该对法国队、澳大利亚队或立陶宛队感到惊讶。”

“是谁取胜并不重要。随着世界各地的球员越来越多，人才差距每年都在缩小。你需要给法国队一些肯定。”

与此同时，据体育报“The Athlete”记者乔·瓦登（Joe Vardon）报道，美国队球员前天赛后对波波维奇的执教感到失望。“在返回更衣室的路上，他们抱怨波波维奇在国家队仍然使用马刺的进攻体系，并认为应该有更好的打法。”

美国队将在明天对阵伊朗。