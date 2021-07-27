约瑟林今出战100米自由泳 为100米蝶泳卫冕战热身

我国“蝶王”约瑟林在本届奥运会报名了两个项目，今天将在男子100米自由泳预赛中亮相，虽然这不是他的拿手项目，但他会用这场比赛为来临的男子100米蝶泳卫冕战热身。

男子100米自由泳共有71名泳手分九场预赛进行角逐。26岁的约瑟林将在第五场预赛的第五道出场，他的种子时间为49秒16。

约瑟林在2016年里约奥运也参加了100米自由泳，当时在预赛以48秒27的出色成绩晋级半决赛，缔造了全国纪录。他在半决赛中以48秒70遭淘汰，没有进入决赛。但值得高兴的是，他在三天后的男子100米蝶泳决赛战胜美国名将“菲鱼”菲尔普斯夺冠，成为新加坡历来第一位奥运冠军。

本届男子100米自由泳竞争将非常激烈，进行卫冕战的查尔莫斯（澳大利亚）在2016年奥运夺冠后进行了心脏手术，回归泳坛后美国的德雷塞尔强势崛起，包揽2017年和2019年世界游泳锦标赛100米自由泳金牌。

查尔莫斯想要卫冕并不简单，他本赛季的最好成绩是47秒59，排名世界第六。德雷塞尔虽然在本赛季以47秒39名列第三，但他两年前在世锦赛的夺冠成绩（46秒96）已非常接近巴西名将西埃洛在2009年游出的46秒91世界纪录。

在这个项目中，德雷塞尔的最大对手是年仅17岁的罗马尼亚新星波波维奇，后者本月初在欧洲青年锦标赛游出本赛季最快成绩（47秒30），并打破100米自由泳世界青年纪录。

根据世界排名，这个项目前16名的最慢时间是48秒09。这意味着如果约瑟林要游进半决赛，至少要游出与全国纪录差不多的秒数。

杨佳敏今战墨西哥选手

除了约瑟林之外，新加坡头号羽毛球女单杨佳敏今天中午将在东京武藏野森林综合体育广场展开首场比赛。在K组迎战墨西哥非种子球员哈拉马拉·盖坦，后者在上周六已与来自韩国的赛会第12号种子金佳恩展开对决，以14比21、9比21败北。

由于只有一名球员能出线，杨佳敏若想晋级一定要战胜哈拉马拉，然后在明早进行的最后一场小组赛击败金佳恩。

冠状病毒疫情导致我国羽将已多个月没有比赛机会，世界排名第30位的杨佳敏今年只参加了在曼谷举行的丰田泰国公开赛和Yonex泰国公开赛，她当时的战绩为一胜二负。