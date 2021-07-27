较迟才进入状态 冯天薇首战有惊无险

我国首号乒乓球女将冯天薇昨天在东京奥运女单第三圈比赛上阵，以大比分4比1战胜西班牙的肖瑶茜，成功闯入16强。

左手握拍的肖瑶茜在第二局两次反拍斜推，角度刁钻，让冯天薇防不胜防。

9比8、9平、9比10，冯天薇从领先到落后，如果肖瑶茜再夺下一局，大比分落后两局，冯天薇就危险了。

下一分的开始是多拍短打，间中冯天薇一变速，拉开角度，漂亮得分。接着再得两分，终于以12比10艰辛扳回一局。

如果落后两局当真被动，赛后冯天薇表示。

昨天东京奥运乒乓球举行女子单打第三圈比赛。

世界排名第九的新加坡一姐冯天薇是六号种子，首两圈轮空，昨天才首次上阵，对手是来自西班牙的肖瑶茜，从第一圈打起，上一圈淘汰香港名将苏慧音，建立了良好的气势。

第二局冯天薇坚决拿下之后，到肖瑶茜开始慌了。

接下来胜利的天秤快速倾向冯天薇，最终比分为8比11、12比10、11比5、11比2、11比4。

赛后冯天薇说：“第一场比赛，有一点紧张。我觉得对方打了两场比赛后状态非常好，开始时还是给我了很大的麻烦。”

虽然两人没有交过手，但冯天薇研究了对手最近的比赛。

她说：“尽管做了很充分的准备，包括看了她上一场对垒香港选手（苏慧音）的录像，但对手的状态还是比我想象的要好一些吧。因为她打了两场，比较适应这个气氛。”

冯天薇昨天比较迟才进入状态，她也承认，第一局发球失误了好几次，失误多导致自己变得被动。

回顾第二局她说：“其实第二局很关键，如果落后两局我会很被动，追回来会很困难。第二局赢下来，后面局面就打开来了。”

冯天薇今晚16强赛的对手将是德国的韩莹与澳大利亚的洪剑芳之间的胜者，她们的对决今早举行。

一般推测，韩莹会胜出。

韩莹虽然世界排名第22，但冯天薇最近几次与她交手都落败，坦言自己处于下风。

冯天薇说：“我基本上没赢过韩莹。（如果碰头）我希望一分分去拼她。我跟她打算是下风，连续输了两三次，在日本联赛连续输，而且都是0比3，一局都没赢过。”

她顿了顿说：“我希望可以突破自己吧。”

在大型赛事上，世界排名并不是一切，两人对决，也看个人状态以及彼此球路是否相克。

冯天薇分析说：“韩莹主要是削球的打法，我平常练得比较少，但最近也开始练习，希望可以派上用场。”

这是冯天薇第四次参加奥运会，尽管大赛经验丰富，但她表示来到奥运如此的大赛，紧张在所难免，最重要是如何把紧张感转化为专注力。

为了奥运，冯天薇邀请中国名帅吴敬平助阵，昨天刚上阵就遇到挑战，她透露，落后的时候，教练要她坚定执行战术，最后成功力挽狂澜。

冯天薇说：“落后的局面比较被动，但吴教练还是要我坚定战术。我们制定有效的战术，可能一开始执行贯彻得不够好，过后主动去变化一些比较关键的球。”

冯天薇认为，个人需要进步的地方很多，但也满意昨天在被动的局面下，也能继续积极想办法扭转，最终赢下比赛。