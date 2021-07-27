东奥确诊人数累计148起 铁人三项仍吸引不少公众围观

尽管东京奥运会主办方一再呼吁远离奥运铁人三项赛场，以降低感染冠病的风险，但在昨天清晨6时30分于东京都港区的御台场滨海公园举行的男子铁人三项赛，仍吸引了不少人围观。

为了确保东京奥运会不会成为冠病超级传播盛会，日本政府与国际奥委会基本上已是忍痛“闭门”举行本届奥运会，并再三呼吁公众留在家中，通过电视转播观赏比赛，但还是有不少公众为了能亲身感受奥运气氛而拒绝“听话”，抵达现场观赏比赛，而现年35岁，从事金融业的北田政夫便是其中一人。

他在受访时说：“我认为被感染的概率非常非常小，几乎为零。”

“东京奥运会对我来说非常特别，我不能错过现场观赛的机会。”

61岁从事保险业的久志鬼冢则透露，自己在东京奥组委宣布不允许观众现场观赛前已购买铁人三项赛的门票。反正他已向公司请了假，就来碰碰运气，看看能不能看到比赛。

来自德国的里斯则说：“这里人不多，气氛相当安静，但能现场看到选手们还是相当令人惊叹的。”

再有16人染疫 其中三人为运动员

根据东京奥组委26日公布的消息，截至昨天中午前又有多16人的冠病检测结果呈阳性，其中包括三名运动员，这让东奥相关人士的确诊病例增至148起。

东京奥组委并未透露确诊运动员的身份或国籍，但在16个新增病例中，有六人是日本居民，其中一人住在奥运选手村。

虽说和东奥有关的冠病阳性病例已连续五天达到双位数，但这在总出席者中所占的比率还是非常小的。

国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯表示，要确保东京奥运“零风险”是不可能的，并透露到目前为止，冠病检测呈阳性的占比仅为0.02%。

比赛一开始出现大乌龙 部分选手入水后被追回

在昨天的男子铁人三项赛中，现年27岁的挪威选手布鲁门菲尔特以1小时45分04秒的成绩夺冠，他是挪威在此项目的首位奥运奖牌得主。

英国华裔选手阿莱克斯·易（音译）以1小时45分15秒获得亚军，新西兰选手维尔德以1小时45分24秒获得季军。

不得不提的是，比赛一开始出现了一个大乌龙。

由于有一艘船挡着，以致部分运动员无法入水，因此主办方当时必须出动喷气船和几艘划艇把那些已在奋力前进的运动员追回来，比赛也被迫重新开始。