杨佳敏旗开得胜 感觉兴奋没有压力

“我还蛮兴奋的，还想打更多比赛。”

杨佳敏容光焕发来到混合采访区，那种光芒有点《排球少年》里日向翔阳痴迷于排球的那种天然呆，看起来没有杀伤力，但意志非常坚定。

杨佳敏刚以21比7、21比10直落两局打败墨西哥选手哈拉马拉·盖坦，展现出良好的状态。这场比赛费时26分钟，杨佳敏极少失误，几个假动作与网前球素质都很高，说明她做足了功课。

东京奥运羽毛球小组赛昨天继续在东京武藏野森林综合体育广场举行，杨佳敏终于出场，完成个人奥运首秀。今天早上，她将与韩国的赛会第12号种子金佳恩对决，两人都击败了哈拉马拉，因此今天谁胜谁就出线。

杨佳敏赛后说：“我很高兴能快速适应这个场地，以我想要的方式进行比赛，希望明早（今早）可以保持这个状态。”

“我全场比赛都很稳定，每一分都很专注，很高兴今天可以办到。”

谈及今天的对手，杨佳敏说：“我跟金佳恩交手过几次，但很久没有碰头了，所以我也不想多说什么。我已经为这场比赛准备了很久，要打出最好的状态，一分一分拼，不要分心。”

杨佳敏早在7月10日便随新加坡羽毛球队来到日本高知集训，23日参加奥运开幕礼后又必须等到昨天才终于出战。比赛原定下午1时20分举行，但由于一号场地之前的比赛超时，杨佳敏的比赛大约3时30分才开始。

与冯天薇同房谈“球”经

杨佳敏说：“我提早一个半小时来，等了两小时，所以我吃了点东西，也告诉我妈比赛会迟开始，让她不要一直在电视前等，听一点音乐，放松一下。”

这次在奥运选手村，杨佳敏与我国乒乓球一姐冯天薇同房。杨佳敏说：“我很久没有室友了，前几天要慢慢调整。我的室友是冯天薇，我们每晚都会聊天，但也没有太迟睡，如果迟睡也尽量不要想太多。能和冯天薇当室友真是太好了，她很资深，感觉就像大姐姐，我分享羽毛球的情况，她分享乒乓球的。她已经走过那个第一次参赛超级兴奋的阶段，可以用另一种角度看事情，比如说她准备比赛的方式非常冷静、专注，我可以学习。”

杨佳敏没有因为第一次参加奥运而紧张，现在的她没有压力，想要好好享受比赛，想要在这次大赛走得更远。

这次赛程安排，杨佳敏必须连续两天比赛，金佳恩则获得休息三天，但杨佳敏并不介意。

另一方面，哈拉马拉已经完成K组的两场比赛，她上周六同样直落两局不敌金佳恩，奥运旅程告终。