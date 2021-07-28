帆船组合林敏刘瑞琦 三回合后暂列第18

东京奥运帆船项目昨天结束第三天的比赛，我国女将林敏和刘瑞琦组合首次亮相女子快速艇49人FX型赛场，在经过三回合比赛后暂列第18位。

这是女子快速艇49人FX型第二次登上奥运舞台，五年前的里约奥运，它首次被列入奥运项目。昨天，女子快速艇49人FX型比赛在江之岛水域进行了三回合比赛，共有21支队伍参赛。

代表新加坡出战的林敏和刘瑞琦组合在首回合比赛中取得第12名的成绩（积12分），落后排名第一的英国组合2分11秒。第二回合她们同样以第12名完赛，第三回合稍有进步，排名第11。

三回合过后（除去最差回合成绩），英国组合积两分排名第一，美国组合积五分排名第二，巴西组合六分排名第三，林敏和刘瑞琦则积23分排名第18。

这个项目共有12回合比赛，今天将继续进行第四至第六回合的比赛。

此外，男子单人激光型帆船昨天结束了第四至第六回合的比赛，我国24岁好手卢军汉分别取得了第28、第21和第24名的成绩。

六回合比赛过后，卢军汉积84分，在35名参赛选手中排名第20。来自塞浦路斯的帕夫洛斯·康蒂德斯积18分暂居第一，澳大利亚选手沃恩·马特积27分排名第二，巴西的谢德·罗伯特排名第三。

由于男女帆板RS:X型在前两天按照计划顺利完成了六回合比赛，昨天休战一日。我国女将黄琳凯将在今天继续出战这个项目第七到第九回合的比赛。

目前黄琳凯积110分，在27名参赛选手中排名第24。