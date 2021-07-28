冯天薇不敌德国韩莹 于梦雨杀入女单八强

新加坡乒乓球队昨天一忧一喜，四次征奥的老将冯天薇遭淘汰出局，队友于梦雨则越战越勇，打败美国的刘娟再次闯入奥运女单八强之林。

第四次参加奥运会，“新加坡一姐”冯天薇遗憾止步东京奥运乒乓球女单16强赛。

还会有2024年巴黎奥运吗？不知道。不过34岁的冯天薇接下来会专注在女子团体项目，希望能和队友于梦雨以及林叶打出满意的成绩。

冯天薇赛前就已经做好了心理准备，因为她的德国对手韩莹在两人的交手记录上占尽上风，连续四次获胜。昨天再战，冯天薇仍无法克服韩莹的削球打法，先以11比13、7比11、9比11连丢三局。

来到无路可退的第四局时，冯天薇从落后到反超完成逆袭，以11比8艰难扳回一城。不过来到第五局，韩莹在追至7比7时一鼓作气，以11比8拿下最后胜利。

冯天薇赛后受访时说：“其实（比赛）都还是有点机会的，但始终是自己没调整好，总是打不到自己的节奏上。”

比起之前的交手成绩，冯天薇这次打得比较好，比分也更接近。“这次打得比较好，（对手的打法）平时也很难训练，在场上适应比较困难，到了第四局才慢慢开始适应，有点太慢了。”

冯天薇从北京拼到东京，在这几届奥运中，她为新加坡取得的成绩为2008年女团银牌、2012年女单铜牌和女团铜牌，以及2016年的女单复赛和女团第四名。

在冯天薇遭淘汰之前，我国另一女将于梦雨昨天交出了亮眼成绩单，上午战胜赛会第四种子台湾名将郑怡静后，晚上再击退美国华裔选手刘娟，职业生涯第二次杀入奥运女单复赛。

这名31岁的老将昨晚在女单第四圈用时60分钟，以4比2（11比9、11比9、11比9、8比11、6比11、11比8）胜出。

于梦雨先下一城后，次局一度处于落后劣势，但她很快重拾状态，完成逆转，接下来第三局也顺利拿下。落后的刘娟连扳两局将大比分改写至2比3，但于梦雨不让对手有翻身的机会，在第六局被对手追至7比8时，连续得分获得最终胜利。

从大比分领先到差点被追平，于梦雨坦言：“一开始可能没想到是3比0大比分领先这种局面，因为从局分上来说我还是落后多一点，能够获胜可能是在最后环节我处理得更好。”

她也指出，对手在落后时表现非常顽强，幸好自己最后挺住了。

于梦雨是本届赛会第26号种子，她将在复赛迎来一场恶战，挑战赛会第五种子东道主球员石川佳纯。后者昨天在16强赛中，以11比8、11比8、12比10、11比9战胜第10种子奥地利的索菲亚·波尔卡诺娃。

于梦雨上午在第三圈打出绝佳表现，面对刚赢得混双铜牌的郑怡静丝毫不怵，以4比0（11比5、11比9、12比10、11比6）的大比分爆冷胜出。世界排名第八的郑怡静原本是台湾的女单夺牌希望，却连16强赛都打不进。另一名台湾女将陈思羽昨天稍后在16强赛挑战来自中国的孙颖莎，明显招架不住对手的全力进攻，以6比11、12比14、3比11、10比12败下阵来。