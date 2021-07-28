分别对垒佐纳丹金佳恩 骆建佑杨佳敏今天展开生死战

新加坡羽毛球奥运代表今天将在东京武藏野森林综合体育广场展开关键战役，他们只要拿下这场比赛就能晋级2020年东京奥运会单打淘汰赛。

骆建佑和杨佳敏在三人小组赛各取得一场胜利，前者在前晚的G组小组赛直落两局打败奥林匹克难民代表阿拉姆·马哈莫德，杨佳敏则是在K小组2比0轻取墨西哥的哈拉马拉·盖坦。

骆建佑所处小组的种子球员是世界排名第七的印度尼西亚好手佐纳丹。根据比赛规则，每组只能有一个球员晋级下一圈，因此我国羽将必须竭尽全力击败对手才能出线。

柯婷文出战100米自由泳预赛

两人职业生涯共交手三次，佐纳丹三战皆胜，他们最后一次交手是在今年的YONEX泰国公开赛，骆建佑力拼三局后败北。

杨佳敏今天将挑战的对手是来自韩国的赛会第12号种子金佳恩，从2016年起两人一共对战过四次。新加坡女将以三胜一负占上风，最后一次交手是在两年前的澳洲公开赛。

游泳方面，“蝶王”约瑟林和柯正文今天都没有比赛，不过柯家大姐柯婷文将出战女子100米自由泳，她会在第四场预赛的第一条泳道亮相。

柯婷文今年已28岁，这是她参加的第三届奥运，前两届分别是2008年北京奥运会和2016年里约奥运会，两次都没有闯进半决赛，这或许是她最后一次参加奥运会。

她的种子时间为54秒62，是她在两年前的全国游泳锦标赛游出的全国纪录。

女子100米自由泳一共有七场预赛，报名时间最快的三位泳手是澳大利亚的两位名将凯特·坎贝尔（52秒12）和艾玛·麦基翁（52秒19），以及世界纪录保持者、瑞典的萨拉·舍斯特伦（52秒23）。

不过，在上一届奥运赢得该项目金牌的是2000年出生的加拿大小将彭妮·奥莱克夏克，她会在最后一场预赛的第五条泳道出场，种子时间为52秒89。

里约奥运的16强和世界前16的成绩分别是54秒50和53秒34，证明各国泳手在东京奥运周期进步神速，柯婷文得游出优于全国纪录的成绩才能晋级半决赛。