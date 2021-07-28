凭主场之利 日本健儿频传喜讯

作为东道主，本届奥运日本选手夺牌捷报在开幕后几天内不断，截至昨日，日本已夺得10枚金牌。26日，在乒乓球混双决赛中，日本的水谷隼／伊藤美诚打败中国许昕／刘诗雯后，更让全日本陷入一片欢乐之中。

这是日本史上的第一枚乒乓球金牌，日本电视台都显示“终于超越中国”的银幕大字，反复播放大个子水谷隼（32岁）拥抱小个子伊藤美诚（20岁）的镜头。

日本男乒主教练仓岛洋介在奥运开幕前的一次访谈节目中这么说：“（日本）若能在混双项目拿到金牌，那整支球队的士气就会不一样，在接下来的比赛中会备受鼓舞。”这个赛前谈话，确实给日本球员一定压力，但水谷隼和伊藤美诚这对完美结合果真让日本的美梦成真。

两人一夜之间，成为日本乒乓球坛的“绝配”。有报道称，水谷隼是左撇子，伊藤美诚用的是右手，球技上互补。攻击力一向不落后男选手的伊藤美诚，背后有老大哥水谷隼接应。最重要的是，这一对球坛老少配最强力的武器是同乡的“纽带”关系。

两人都来自静冈县岩田市，而且是老邻居。水谷隼的父亲水谷信夫是当地体育少儿队的教练，两人都是他的门生。伊藤美诚在童年时，水谷隼常常背着她、哄着她，还带着她一起练球。 水谷隼成为国手之后，就预言了总有一天两人能并肩作战。万万没想到的是，本届奥运首次加入混双项目，给了亲如兄妹的两人一次赢得历史性金牌的机会。

水谷隼在记者会上说：“没有什么比对她的第一个拥抱更能表达我的兴奋，但那个拥抱太紧了，我把她给弄疼了。”一旁的伊藤美诚则镇定的说：“我就把快乐先留给他，因为我还有女单赛要打。”

本届奥运增添的几个新项目，如滑板、冲浪都给日本锦上添花。13岁选手西矢椛击败同龄的巴西小将瑞恩莎，在滑板女子街式赛中摘下金牌。在男子决赛中，日本的堀米雄斗也在紧凑的七轮比赛后，战胜了巴西选手凯文·霍夫，让这两个项目的金牌都落在东道国手里。冲浪项目的战情比滑板更加精彩，在台风到来前夕，提前举行的这个海上赛事，选手们在半小时的赛程中踩着浪头争金夺银。昨日的决赛，日本的冲浪男女选手也大显身手，不负众望的分别拿下银牌和铜牌。

日本女垒在7月21日也取得开门红，轻而易举击败了澳大利亚。昨晚的决赛上演了一场精彩的日美对决，结果日本力压对手夺金。有日本评论员这么说：“垒球是美国的强项，日本赢了乒乓球大国中国一局，这次又能战胜美国，千辛万苦坚持主办奥运就值了！”

因为疫情，日本有七成以上民众反对举办奥运。东京昨日疫情继续扩大，日增确诊病例2848起，创下颁布紧急状态后最高峰。此外，与东京奥运相关的累计病例，直至昨日也扩大到155起。有人担心，奥运会因为疫情扩大，被迫中途叫停。

不过，日本首相菅义伟昨日发布谈话说：“我保证这一情况不会发生。尽管变异病毒是极大的威胁，但药物和疫苗具备，重患有所减少。”

（记者是《联合早报》东京特派员）