百慕达获史上首枚奥运金牌 张家朗为港夺得回归后首金

（东京综合电）因分别为百慕达及菲律宾夺得首枚奥运会金牌，铁人三项女将芙罗拉·达菲及举重女将希德林·迪亚兹皆成为了各自国家的女英雄。

现年33岁的芙罗拉是在昨早举行的女子铁人三项赛中以1小时55分36秒的成绩夺冠，她的夺冠成绩比获得亚军的英国选手乔治亚的1小时56秒50快了超过一分钟。

百慕达的总人口大概只有7万，而芙罗拉的成功也让这个以旅游及避税闻名的小岛国成为了奥运史上夺得金牌人口最少的国家。这是百慕达历史上第二次获得奥运奖牌，上一次还要追溯到1976年，拳击手希尔当时为该国赢得一枚铜牌。

芙罗拉曾参加过2008年北京奥运会，但她当时未能完赛，之后一度放弃追逐奥运梦想，专注于大学学业。

百慕达总理柏特在得知芙罗拉为国争光后，在推特上祝贺对方：“你是如此努力，你让全百慕达感到骄傲。”

菲律宾金牌举重手获赠奖金套房

迪亚兹则是在昨天傍晚的女子举重55公斤决赛中力压世界纪录保持人——中国的廖秋云夺冠。迪亚兹除打破个人纪录之外，还以127公斤的挺举成绩，224公斤的总成绩，分别刷新挺举和总成绩的奥运会纪录。

其实，迪亚兹五年前已在里约奥运会的女子举重53公斤级项目中为菲律宾赢得了一枚银牌。

据当地媒体报道，迪亚兹将在回国后获得政府和商人提供的3300万菲律宾比索（约89万新元）奖金，并赠予一套房产。

菲律宾总统杜特尔特的发言人洛克也第一时间祝贺迪亚兹，他说：“恭喜你，迪亚兹。整个菲律宾民族都为你骄傲。”

张家朗花剑击败上届冠军

香港昨晚也传出捷报，张家朗在男子花剑个人赛中为香港赢得历来第二枚奥运金牌。

香港的首枚奥运金牌来自帆船选手李丽珊，但那已是25年前的事了，而且李丽珊当时是以英属香港代表身份参赛，这也意味着这是香港在回归中国后的首枚奥运金牌。

张家朗在昨晚的比赛中对垒的是上届奥运会冠军——意大利名将加罗佐，但他却毫不畏惧，最终以15比11爆冷夺冠。他在赛后表示难以置信，并希望把金牌送给前天生日的父亲。