0比3不敌美国 中国女排两连败

中国女排主教练郎平赛后表示，首场不敌土耳其，球队还是处于正常备战中，本场比赛球员状态调整得不错。

（东京新华电）中国女排昨天在小组赛第二轮中以0比3不敌美国队，东京奥运会遭遇两连败，三局比分分别为27比29、22比25、21比25。

中国队在首场小组赛也以0比3败给土耳其。

中国女排主教练郎平赛后表示，首场失利后球队还是处于正常备战中，第二场比赛应该说调整得不错。

此役，中国女排的首发阵容是朱婷（队长）、袁心玥、龚翔宇、张常宁、丁霞、颜妮、王梦洁。美国女排的首发阵容是拉尔森（队长）、博尔特、汤普森、巴奇、阿金拉德沃、华盛顿、奥兰特斯。

朱婷带伤出战，手腕缠着绷带，拿下中国队最高的18分，与上一仗对垒土耳其仅得4分的状态相比有所回升。替补登场的李盈莹也有11分进账，第三局找到进攻感觉的袁心玥贡献9分。美国队的汤普森则独揽34分，荣膺得分王。

朱婷手腕伤势影响发挥

首局比赛，美国队拦网多次将中国队的进攻化解，中国队老将颜妮也频频报以颜色咬住比分。当美国以24比22赢得局点后，中国女排顽强将比分反超。但在关键时刻，美国名将拉尔森和汤普森频频突破中国防线，以29比27先下一城。

第二局，中国队让李盈莹取代张常宁首发，和朱婷搭档主攻。朱婷连续扣球帮助中国队以8比5领先。但美国队的拉尔森和巴奇先后反击成功，汤普森强攻屡有建树，美国25比22再胜一局。

第三局，中国队沿用了跟第二局一样的首发阵容。双方战成18平后，汤普森再度发力，李盈莹两度4号位进攻被拦，中国队连丢3分。最终，美国队25比21取胜，以总比分3比0战胜中国。

郎平在点评这场比赛时说：“今天的比赛发挥还可以，但拦防不够，特别是对12号（汤普森）。拦网老是破坏，或是让球直接下来，所以反击没有得分的机会。一次攻其实还可以，（比分）老是差一点。”

“美国队攻防很全面，我们的拦防还是不够到位，很多反击机会没有把握住。”

郎平还提及，受伤病困扰的朱婷压力比较大，已经很尽力了，“希望其他人能多帮她承担。”

朱婷赛后在接受新华社记者采访时表示，自己手腕上的伤势对本场比赛的发挥造成了影响。

她说：“有的球疼得根本也发不上力。昨天吃了一些药，也做了调整，感觉好很多。”

谈到中国队接下来的比赛时，郎平说：“我觉得还是面对现实，一场一场打，我们还得再放开一点。我们今天还是有一点‘紧’，还要再放开一点。”

稍早前，中国女排败给土耳其，接下来将分别对垒意大利、俄罗斯和阿根廷三支球队，只有获得前四名的队伍才有资格晋级复赛。