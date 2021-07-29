于梦雨东奥乒乓半决赛 硬碰世界第一陈梦

东京奥运乒乓球女子单打半决赛今天（7月29日）上午10时（新加坡时间）展开“双梦”对决，新加坡好手于梦雨挑战世界排名第一的中国名将陈梦，争夺决赛资格。

状态极佳的于梦雨昨天在复赛中以大比分4比1逆转战胜日本的石川佳纯，挺进四强之林。

世界排名第47的于梦雨过去两天接连打败世界前10好手，除了世界排名第10的石川佳纯，她也在第三圈以绝对优势4比0淘汰赛会第四种子台湾的郑怡静（世界排名第八）。

无论输赢今晚打奖牌战

上届奥运，于梦雨闯进女单复赛，本届赛会她更进一步，创造了个人在奥运的最佳成绩。

于梦雨赛后表示：“非常开心！我自己也没想到能进到前四名，所以真的非常开心。”

奥运前其实于梦雨没有给自己定下任何目标，只想一场一场比赛慢慢打。

进入四强，意味着与奖牌仅一场胜利之遥。于梦雨对垒陈梦无论胜败，都将在今晚举行的女单铜牌战或金牌战再次上阵。

不过于梦雨并不贪婪，她虚心表示，接下来的对手世界排名与水平都比她高，她要做的只是努力拼搏，享受比赛。

夺冠大热门陈梦在昨天的复赛中逆转落后两局的劣势，以4比2战胜香港的杜凯琹。陈梦开局失误颇多，但及时恢复，她赛后表示：“打完这一场，别说身体，我连心都打开了！”

今天上午的另一场半决赛将在世界第三号球员中国的孙颖莎与世界排名第二的日本好手伊藤美诚之间展开。