约瑟林今晚开始百米蝶泳卫冕战

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我国“蝶王”约瑟林今晚（7月29日）将展开奥运男子100米蝶泳卫冕之旅，第一个任务是必须从今晚的预赛中至少游进前16名，进入明天上午的半决赛。

现年26岁的约瑟林在2016年里约奥运一战成名，以50秒39的成绩勇夺这个项目金牌，成为新加坡历来第一位奥运冠军。

五年匆匆过去，约瑟林再次踏上奥运征途，要完成卫冕的任务面对严峻的考验。为了更好地备战东京奥运，约瑟林去年就前往美国与恩师洛佩斯会合，希望能恢复最佳水平。

这个项目如今的夺金最大热门是美国的德雷塞尔，他在2019年韩国光州世锦赛以49秒50的成绩，打破了美国传奇泳手菲尔普斯保持了近10年的世界纪录，表现令人激赏。

此外，匈牙利的21岁新星米拉克也对这枚金牌虎视眈眈，他目前在100米蝶泳以50秒18的成绩排名世界第二。

这次的目标是要成为继菲尔普斯和德雷塞尔之后，第三位在这个项目游出低于50秒的泳手。

与约瑟林一同参加男子100米蝶泳预赛的还有我国另一泳将柯正文。后者在本届东奥已参加了男子100米仰泳和200米蝶泳预赛，都无法游进半决赛，今晚将力争成为前16名泳手。

在今天上午举行的乒乓球女单半决赛中，我国好手于梦雨将碰上世界首号球员中国的陈梦，如果爆冷获胜，将赢得新加坡在本届东奥的第一枚奖牌。

以双方实力来看，陈梦肯定略胜一筹，但状态极佳的于梦雨（第26种子）之前已将第四种子台湾的郑怡静和第五种子日本的石川佳纯拉下马来，在毫无压力的情况下再次创造奇迹也并非不可能的事情。