日本柔道夺六金 四万个视频分析战术帮大忙

日本在传统强项柔道赛事中已夺下六枚金牌，在该队背后支持着选手的是一支体育科学团队，他们传给运动员和教练做参考的视频多达四万个，每个视频都能让运动员对“阵”下药。

日本十分重视的柔道赛事，运动员从奥运开幕后隔天起就表现不凡，持续斩获了六枚金牌。据日媒透露，除了这是日本的传统强项外，选手们在本届奥运前做好充分的功课也让该队取得大丰收。在日本柔道队背后的是一支体育科学团队，他们在比赛前传给选手和教练做参考的视频多达四万个，每个视频都能让运动员对“阵”下药。

7月24日，柔道男子60公斤级的第一场决赛在日本武道馆举行，高腾直寿战胜台湾的杨勇纬，为日本取得了第一枚金牌。日本教练井上康生在赛后说：“这个胜利属于选手，也归功于事前的分析功夫到位，连审判的趋向我们都摸透了。”

《日经新闻》也发文透露，隶属日本传统项目的柔道，自2016年里约奥运后，就有了强大的分析队伍，几乎所有重大的国际赛事都有分析人员同行。他们使用系统对4000多名各国运动员进行拍摄和分析，然后将收集的资料作为指导用途，让上场的选手能摸透对手，以获取最后胜利。此外，他们也用大数据和人工智能进行瞬间分析，对选手的临场表现大有帮助。

日本前田径教练、顺天堂大学体育与健康科学系名誉教授泽木启祐（77岁）昨日接受《联合早报》采访时说：“日本训练远动员，也在于培养他们的丰富想象力，这样才能做好完整策略征服对手。以前，我们靠的都是教练的经验相传，现在企业和大学训练国手，使用的都是先进科技。一些田径选手也能自己去观摩影像，加强实力。”

日本上次举办奥运是1964年，那时彩色电视刚刚登场，影像技术才萌芽。历经了57年，本届奥运使用的是8K影像技术。

泽木启祐说：“每次奥运的新进影视技术都让人耳目一新。本届奥运不幸遇到了疫情，无法让观众入场，对影像的临场感更加重视，这也促使主办方在影像传播工作上追求革新。尤其是一些新项目，如冲浪等，产生极好的视觉效果。体坛也在科技中寻找了新的感觉，更具时代感。”

他表示，在疫情中办奥运，给日本运动员带来不小的压力，但他也认为，“疫情也加强了健儿们的战斗力，每个运动员都不愿留下任何遗憾。”

奥运主办地东京昨日的疫情继续升温，日增确诊病例3177起，已破3000大关。东京奥组委昨日指出，与奥运相关的疫情有16起，包括九名居住在日本的人员、一名大会职员和一名志工。

基于日本全国疫情已飙升到单日9000起的确诊高峰，东京奥组委昨日说：“感染人数的增加确实令人难过，但与奥运相关的确诊率不算高。我们每天都有严格的测试，而且运动员等都在奥运泡泡圈。我们会继续致力监督，为参与奥运的人士提供安全的比赛环境。”

（记者是《联合早报》东京特派员）