东京奥运会 昨产生五枚游泳金牌 美国只获一枚霸主地位已不保？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 何欣颜 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 在连续痛失400米及200米自由泳金牌后，美国自由泳女王凯蒂终于在1500米自由泳决赛中摘金，那也是美国队在昨天进账的唯一一枚金牌。（法新社） 字体大小: 小 中 大 昨天（7月28日）的东京奥运会一共产生了五枚游泳金牌，但美国队却只收获一枚，泳坛霸主地位已经不保？自从菲尔普斯在2004年雅典奥运会崛起后，美国游泳男队可以说是称霸奥运游泳赛，男子4X200米自由泳接力已连续四届夺冠，奥运会与世界纪录皆由他们创造，但在昨天的决赛中，英国队却以6分58秒58夺冠，而且这个成绩也只分别差奥运会及世界纪录0.03及0.02秒。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 美国 游泳 因心理健康因素 体操女皇西蒙妮退出团体赛全能赛 内村航平后继有人 桥本大辉首夺奥运个人全能桂冠