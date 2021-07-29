昨产生五枚游泳金牌 美国只获一枚霸主地位已不保？

昨天（7月28日）的东京奥运会一共产生了五枚游泳金牌，但美国队却只收获一枚，泳坛霸主地位已经不保？

自从菲尔普斯在2004年雅典奥运会崛起后，美国游泳男队可以说是称霸奥运游泳赛，男子4X200米自由泳接力已连续四届夺冠，奥运会与世界纪录皆由他们创造，但在昨天的决赛中，英国队却以6分58秒58夺冠，而且这个成绩也只分别差奥运会及世界纪录0.03及0.02秒。