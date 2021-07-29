女子百米自由泳没游出最佳成绩 柯婷文盼明日拿出更好表现

抵达日本将近一周后，我国游泳女将柯婷文昨晚（7月28日）终于在东京水上运动中心出场了，她在女子100米自由泳预赛中排名第36位，无缘半决赛。

这是柯婷文第三次参加奥运会，她昨晚入水后前50米与各国泳手不分上下，但来到转身后的50米被其他人拉开距离，最后以垫底成绩（56秒36）触壁。这个成绩与她两年前缔造的全国纪录（54秒62）有点距离。

柯婷文赛后立刻来到混合区接受采访，仍在喘气的她坦言这次表现不太理想，尤其是后半程后劲不足。

她说：“转身后的50米不太好，但我星期五还有50米自由泳，我相信可以表现得更好。”

柯婷文参加2008年北京奥运会和2016年里约奥运会都没有闯进半决赛，这或许是她最后一次参加奥运会。女子50米自由泳是她最后一个参赛项目，将在明晚举行。

昨晚的预赛共有51名泳手参与角逐，获得预赛第一的是打破奥运纪录的澳大利亚名将艾玛·麦基翁，时间为52秒13。她不仅是本赛季这个项目世界第一快的泳手，数日前还与队友一同以刷新世界纪录的姿态赢得女子4X100米自由泳接力赛金牌。

香港的何诗蓓和英国的安娜·霍普金分别以52秒70和52秒75排在预赛第二和第三位。半决赛将在今早举行，游得最快的八名泳手将晋级明天的决赛。

南非女将二度刷新奥运纪录

东京奥运游泳赛到目前为止还没诞生新的个人项目世界纪录，但南非女将塔恰娜·斯昆马克有望在今早改写世界新猷。她在昨晚的女子200米蛙泳预赛中游出历史第二快的成绩（2分19秒16），不仅刷新了奥运纪录，距离世界纪录也仅0.05秒。

塔恰娜在预赛以一个半身位的领先优势率先触壁，她四天前也缔造了女子100米蛙泳奥运纪录，只是在决赛遗憾落败收下银牌。

中国的孙杨一直以来都是中国游泳男队的夺金希望，但他因为“暴力抗检”而被禁赛四年零三个月，无缘东京奥运。在这样的情况下，中国“仰泳一哥”徐嘉余被寄予厚望，毕竟他是2017年和2019年世锦赛金牌得主，100米仰泳的最好成绩距离世界纪录仅0.01秒。

但是，徐嘉余25日在100米仰泳预赛后因严重胃溃疡在现场呕吐不止，最后必须坐着轮椅离开现场。他在这个项目决赛以第四名的成绩无缘奖牌，昨晚出战200米仰泳则以1分57秒76排名预赛第15，惊险晋级半决赛。