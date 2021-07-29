女子帆板RSX型结束九回合比赛 黄琳凯确定无缘奖牌

东京奥运帆船项目昨天（7月28日）结束第四天的比赛，我国选手表现不如预期，黄琳凯九个回合过后成绩排名第26，提前确定无缘奖牌。林敏和刘瑞琦组合则暂时名列第16。

昨天在藤泽结束的女子帆板RS:X型第七回合至第九回合比赛，代表新加坡出战的黄琳凯在前两回合均仅取得第26名的成绩，最后一回合取得第23名。

第七回合比赛，黄琳凯出师不利，成为最后一位通过第一处标记的选手。第八回合，法国选手查琳·皮孔耗时8分58秒经过第一处标记，黄琳凯比这一成绩慢了4分30秒。第九回合，英国的威尔森仅耗时22分36秒完赛，黄琳凯则比这一成绩慢了7分05秒。

经过九回合较量后，黄琳凯累积了185分，暂列全部27名选手中的第26位，威尔森以22总积分暂居第一，中国选手卢云秀积23分暂列第二，查琳积25分排名第三。由于与前三名积分差距悬殊，这也意味着黄琳凯确定无缘奖牌。

女子帆板RS:X型将在今天于镰仓进行最后三个回合的比赛。

与此同时，女子快速艇49人FX型昨天在相莫湾结束了第四回合至第六回合的比赛。我国组合林敏／刘瑞琦表现不如前天，在这三回合中分别取得第15、第16和第13名的成绩。

六回合比赛过后，林敏／刘瑞琦以63总积分暂列积分榜第16位。前三甲分别是英国、荷兰和西班牙组合，积分分别是13分、18分和20分。

女子快速艇49人FX型共有12回合比赛，林敏和刘瑞琦今天将稍作休整，明天继续第七至第九回合赛事。