因心理健康因素 体操女皇西蒙妮退出团体赛全能赛

24岁的西蒙妮前天在女子体操团体决赛跳马项目失误后退出比赛，美国最终败给俄罗斯奥委会获得银牌。昨天，美国体操总会宣布这名奥运金牌得主不会出战女子个人全能决赛，其他单项赛事还有待队医评估。

（东京综合电）作为美国奥运会代表最受瞩目的明星，体操女皇西蒙妮先是退出了女子体操团体决赛，昨天（7月28日）追加宣布，她也不会角逐女子个人全能决赛。

24岁的主将西蒙妮在女子体操团体决赛跳马失误后退出比赛，美国队最终名列俄罗斯奥委会队之后，获得银牌。她赛后表示，自己身体无恙，只是心理健康状况出了问题。

她说：“体能上，我感觉很好，我的身体健康没有问题。我必须关注我的心理健康。我不想在比赛中做愚蠢的事，也不想受伤……我们都不想最后被担架抬出来。”

西蒙妮曾暗示过，来到东京后她感受到了巨大的压力，她在社交媒体上写道：“有时候，我真的觉得整个世界的重量都压在我的肩膀上。”

这位体操名将虽然身高只有1米42，但却是载入美国甚至是世界体操界的“巨人”。她是美国体操史上最成功的运动员，在2016年里约奥运会进账四枚金牌和一枚铜牌，在五届世锦赛里也夺下高达19枚金牌。

是否参加其他单项决赛待定

西蒙妮已获得全部五个单项（地板、跳马、平衡木、高低杠和个人全能赛）的决赛，她退出全能赛的决定也意味着她无缘成为自1968年以来，首个成功卫冕女子奥运个人全能金牌的选手。

美国体操总会表示，他们将对西蒙妮继续进行评估，以确定她是否能参加单项赛事，她在个人全能赛的席位将被同袍杰德·卡莉取代。该组织在推特上发表声明称，西蒙妮做出这项决定是为了“专注于自己的精神健康”，他们会全力支持她。

除了西蒙妮，来自日本的四次大满贯得主大坂直美等运动员都强调了她们在聚光灯下所受的压力，这让人不禁怀疑运动员是否有获得足够的心理健康支持。

被视为夺冠热门的大坂直美在前天在女单第三圈遭淘汰，这是她自今年5月退出法国公开赛后的首场比赛，她当时透露自己患有抑郁症将近三年。

西蒙妮退赛消息出来后，得到了队友还有其他体操界人士的支持。

前国家队队友、里约奥运会女子全能赛银牌得主亚历山德拉·莱斯曼就说：“只是一个友好的提醒：奥运会运动员也是人，他们都在尽自己最大的努力。在这样的压力下，真的很难在对的时刻达到巅峰。真的很难。”

美国奥运体操队的前队医拉里·纳萨尔长期性侵运动员在2018年被揭发而被判刑，西蒙妮和亚历山德拉就是其中两位受害者。

当被问及运动员得承受的压力时，亚历山德拉就说过这是非常让人反胃的事。

“我感到反胃，这真是太可怕了。压力太大了，我觉得人们有时会忘了其实我们也是人。”